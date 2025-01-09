台灣高鐵 發6.5個月獎金

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
台灣高鐵年終獎金為3.2個月。聯合報系資料照
台灣高鐵年終獎金為3.2個月。聯合報系資料照

台灣高鐵（2633）成為全台勞工羨慕的幸福企業，2024年前三季每股純益（EPS）0.91元，年終獎金因首次推動「總獎金制度化」，年終獎金為3.2個月，加上其他獎金後，2024年全年員工最後領到的總獎金為6.5個月以上。

據了解，高鐵員工今天也收到通知，年終獎金為3.2個月。根據高鐵企業工會說明的部分，高鐵的獎金分三個部分，營運激勵金、年終獎金及績效獎金，獎金多元分配，2024年總獎金達6.5個月以上。

高鐵已經成為往來南北最重要交通工具，依交通部統計數據揭露資訊來看，台灣高鐵2024年前3季旅客人數達到5,823.2萬人次、年增約8.5%，平均每日運輸人數則從19.66萬人增加至21.25萬人、成長約8.1%。高鐵2024年前三季稅後純益為51億元，較去年同期成長2%，每股稅後純益0.91元。

展望新年度營運，積極應用台灣卓越的資通訊技術，打造手機APP購票與多元化付款管道，提升管理效率並改善旅客的體驗。

年終獎金

延伸閱讀

年終獎金怎麼花？月薪介於「這區間族群」最重視累積財富

華航年終6.6個月寫新高！空服員淚謝「幸福企業」：領導者懂拉高格局

兆豐、玉山金2024年獲利創高 每股純益2.35元、1.63元

史上最高 華航發6.6個月年終 長榮航、星宇也有加薪方案

相關新聞

誠品重返成長 終止連三虧 2024年終端營收估成長6%

誠品生活走出閉店陰霾，重返成長軌道，2024年創下銷售佳績。誠品生活董事長吳旻潔昨（8）日宣布，誠品信義店閉店後，許多出...

中保科前進CES 聚焦AI創新

中保科技為掌握全球AI產業趨勢並與集團相關服務整合，擴展業務項目，董事長林建涵率隊參加美國消費性電子展（CES）；中保科...

量子覺知手札／覺察與學習

在資源有限下，我們如何學習並遵循成功人士的指示做出必要的取捨，其實有其困難度。不過，在專業領域有成的人大都有一個特質，就...

創新平台／單站檢測系統 提高競爭力

先進封裝技術成為提升晶片效能的關鍵，然而，高密度與高精密的封裝需求也讓檢測環節面臨前所未有的挑戰。為應對這場技術賽局，工...

連鎖效應／品牌併購 效益為先

商業服務業併購的話題從去（2024）年延燒到今年。去年底公平會決議台灣外送雙雄禁止合併，Uber Eats 加上Food...

中保科虛擬警衛 3月現身

中保科技董事長林建涵昨（8）日指出， 台灣首款AI虛擬警衛將於今年3月智慧城市展現身。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。