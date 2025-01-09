台灣高鐵 發6.5個月獎金

台灣高鐵（2633）成為全台勞工羨慕的幸福企業，2024年前三季每股純益（EPS）0.91元，年終獎金因首次推動「總獎金制度化」，年終獎金為3.2個月，加上其他獎金後，2024年全年員工最後領到的總獎金為6.5個月以上。

據了解，高鐵員工今天也收到通知，年終獎金為3.2個月。根據高鐵企業工會說明的部分，高鐵的獎金分三個部分，營運激勵金、年終獎金及績效獎金，獎金多元分配，2024年總獎金達6.5個月以上。

高鐵已經成為往來南北最重要交通工具，依交通部統計數據揭露資訊來看，台灣高鐵2024年前3季旅客人數達到5,823.2萬人次、年增約8.5%，平均每日運輸人數則從19.66萬人增加至21.25萬人、成長約8.1%。高鐵2024年前三季稅後純益為51億元，較去年同期成長2%，每股稅後純益0.91元。

展望新年度營運，積極應用台灣卓越的資通訊技術，打造手機APP購票與多元化付款管道，提升管理效率並改善旅客的體驗。