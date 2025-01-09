益張 奪數位轉型鼎革獎

全球商用置物設備大廠益張實業（8342）推動數位轉型有成，在2024第四屆《哈佛商業評論》（HBR）數位轉型鼎革獎中，益張以智造升級轉型中小型企業組獲獎，顯示轉型的努力受到肯定。

益張數位轉型成功，也帶動營收成長，獲利明顯提升。益張昨（8）日公布2024年12月合併營收1.93億元，月增6.6%、年增22.9%；累計去年全年合併營收17.45億元、年增21.8%，為歷史次高。

益張去年前三季稅後純益1.78億元、年增41.2%，每股純益5.31元；法人估，益張透過數位轉型優化生產排程，大幅降低生產成本，也提升毛利率，去年全年每股純益上看7.5元至8元，有機會攀上歷史新高。

HBR全球繁體中文版自2021年與全球企業應用和商業AI的市場領導者SAP，攜手推出國內具規模的數位轉型評選盛會「鼎革獎」，去年有230件報名，選出55件獲獎。

該獎項由45位產官學研及醫療領域專家組成評審團進行書面初審，第一階段選出127件入圍方案或個人，再進行第二階段現場複審，最終選出得獎者，時間長達半年以上，益張獲得專家評審團認同，顯現數位轉型努力受到肯定。

益張總經理邱明鶴指出，透過資策會結合工研院及金屬中心專家，推動韌性生產技術專案，落實數位轉型，成功開發並技術移轉智慧排程系統、庫存自主補料預測系統，現場品質管控智慧模組等。

邱明鶴表示，智造升級的全年綜效，訂單營收可提升數千萬元，2024年前三季毛利率更增至25.5%同期新高，年增3.4個百分點，足見數位轉型帶來的效益提升顯著。

邱明鶴說，秉持永續創新理念，持續進行數位轉型升級及導入智慧製造技術，看好企業導入智慧製造的需求成長，在2019年轉投資智炬科技，除推動自身智能化生產技術，更期望在數位轉型布局上有所斬獲，提升更多元營運成長動能。

看好企業導入智慧製造的需求成長，益張近期參與智炬增資，持股比重達到35%，成為最大法人股東。益張副董事長黃秀英說，希望藉此增資推動導入數位智能化生產技術，也擴大在數位轉型產業的布局，為營運成長增添動能。

智炬2019年成立，聚焦於融合虛實整合方案及行業AI方案開發與服務，以協助企業聰明接班，實現數據治理與韌性營運為使命，並自許為「智慧製造方案設計師」。

黃秀英表示，智炬具備團隊自主開發MES平台，整合物聯網、品質與ERP能力，從敏捷應用出發推動策略落地，已成功開發報價轉訂單勝率、銷售預測、智能派工等AI模型。

基於服務機器人工具建立多項微應用，如設備異常管理和採購助理、售後服務維修等，也發展監控指標儀表板，協助企業逐步數位轉型，建立接班梯隊信心。

智炬陸續與資策會、金屬中心合作，推動數位轉型與接班傳承梯隊共學工作坊，協助中小企業和傳統產業二代智慧接班有成。