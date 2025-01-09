工研院攜手新加坡RMT 攻免疫細胞技術平台

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

工研院在美國消費性電子展（CES 2025）宣布，攜手新加坡RMT集團旗下博醫能生技，透過即將衍生新創的艾諾細胞科技公司，共同推動「仿生磁珠免疫細胞生產技術平台（iKNOBeads）」商品化，鎖定癌症與自體免疫疾病治療需求，搶攻美國等國際市場，為免疫細胞療法帶來更安全、可靠的創新突破。

工研院長劉文雄表示，CES是全球最具影響力的科技大展，更是工研院展現創新技術的平台。今年鎖定「健康科技」、「智慧照護」兩大主題參展，展示10項亮點科技，希望透過國際舞台讓世界看見台灣最尖端的科技研發，並找到多元化的合作契機。

工研院這次攜手RMT集團，透過工研院即將成立的衍生新創公司艾諾細胞科技，將「仿生磁珠免疫細胞生產技術平台」推向市場，該技術曾獲得全球百大科技創新獎及愛迪生獎肯定，未來將進軍免疫細胞市場，成為全球免疫細胞治療產業鏈的關鍵原物料供應商。

RMT集團總裁石原智博表示，智慧醫療是全球趨勢，也是醫療創新、精準醫療的核心領域，這次合作對RMT集團和工研院是一個最強、最完美的組合，工研院世界級的技術實力有目共睹，RMT集團長期擁有國際資源與通路，強強聯手推動「仿生磁珠免疫細胞生產技術平台」商品化，這也是雙方合作走向國際市場的第一步。

這項技術提升免疫細胞治療的生產效率，顯著縮短治療周期，將有助於大幅提升癌症治療和患者的康復機會。雙方期待這項技術在美國市場推廣成功，也將同時布局亞洲、歐洲及中東市場，希望成為全球醫療生技的標竿技術。

工研院

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