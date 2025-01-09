會員數挑戰400萬人 誠品虛實融合發揮效益

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
誠品。圖／誠品提供
誠品。圖／誠品提供

誠品線上、電商事業不斷突破，誠品生活（2926）董事長吳旻潔指出，去年誠品線上迎來了全新的改版，透過持續優化吸引會員加入，目前會員人數約達395萬人，預計今年可突破400萬人，將持續發揮虛實融合效益。

吳旻潔表示，誠品生活今年3月將過36歲生日，線上、線下發展都是近年集團發展的核心重點，其中在線上事業方面，過去因為大環境的關係，成長有所停滯，但誠品透過優化使用者介面，加上去年底推出電子書服務，都讓不重複消費的會員持續提升，網站新來客數、書籍數量都持續增加中，讓線下會員愈來愈有感，也因為線上的關係，還帶進實體店面更多的人流。

吳旻潔表示，誠品一直努力在做線上服務，如在誠品線上購買書籍，若有電子書，就可放進個人的電子書書櫃中，符合個人化的空間服務。更重要的是，現在的出版市場常常是首刷即絕版，電子書可以彌補這一塊，消費者未來在誠品的閱讀安全、方便、優惠又有效率。

展望今年，吳旻潔表示，會持續推出令人耳目一新的閱讀企劃內容，也會擴增電子書書目，電商也會透過選物等，加深與顧客之間的連結性，預期線上事業每年都可以有雙位數的成長。

吳旻潔 電子書

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