中保科前進CES 聚焦AI創新

中保科技（9917）為掌握全球AI產業趨勢並與集團相關服務整合，擴展業務項目，董事長林建涵率隊參加美國消費性電子展（CES）；中保科2025年鎖定智慧城市、健康照護及智慧樓管三大商機，隨著業務面擴大，將進一步推升2025年營收、獲利再挑戰史上新高。

林建涵帶領科研本部、營業服務本部、智慧城市本部、立偉電子、保華資安、防災等六大團隊近13人考察，中保科副董事長林明昇也首度加入，要在第一時間掌握AI全球科技產業發展潮流，回台後全面搶攻商機。

中保科2024年前三季營收130.9億元、年增3.7%，稅後純益21.34億元，每股純益為4.82元。林建涵表示，AI狂潮席捲CES，要讓中保科技集團與國際科技大廠發展脈動接軌，這也是每年最重要的主管創新會議，高階主管第一線觀察產業需求，並快速適應市場變化。

為提升創新能力與競爭力，讓團隊親身體驗國際科技趨勢，現場討論應用可行性，快速掌握並吸收AI前沿知識，以助未來的AI業務發展及策略規劃，尋求與更多國際大廠合作機會。

中保科長期致力於透過科技提升城市效率安全，帶給民眾美好的生活，近年來積極發展AI智慧城市，並聚焦智慧停車、智慧照護、智慧樓管社區物聯網技術的應用。此外，今年CES展看到許多AI應用，尤其應用於健康照護占很大的一塊，這跟中保科目前發展的趨勢不謀而合。

林建涵分析，中保科在銀髮商機上積極布局，此次參觀發現，很多AI的應用可導入獨居老人照護領域，透過AI學習到許多可以運用的方式，未來在健康照護上會提供更精準的照護服務，協助銀髮族從用藥習慣、血壓狀況及活動力進行整合，提供更好用的平台應用。

另外，原先以前只是IoT物聯網服務，現在也把AI技術引入，中保科認為，美國跟全世界現在都朝這個方向邁進，中保科也會利用AI來提升使用者的生活品質，然後導入AI進行辨識，還有安全性的健康照護，都會是非常重要的未來新趨勢。