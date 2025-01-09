中保科虛擬警衛 3月現身

中保科技（9917）董事長林建涵昨（8）日指出， 台灣首款AI虛擬警衛將於今年3月智慧城市展現身。

另外，旗下中保好生活G.Talk智慧通信系統入選國科會台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena，TTA），成為台灣新創國家隊成員之一。

林建涵指出，中保科研發的AI虛擬警衛服務有四大特色，包括「監控與即時反應」、「智慧服務與便捷功能」、「多樣化的通報系統」、「AI智慧管理平台」。

他說，G.Talk首日展出就吸引超過30組的國外客戶注意，已經有兩家廠商表達合作意願，接受包裝品牌在美國上市銷售。

林建涵分析，AI虛擬警衛可協助商辦大樓提升效率，降低人力使用成本，預計今年3月智慧城市展推出相關應用。該系統主要有「安全監控」、「接待」和「緊急回應」三個功能，透過內建鏡頭和人臉辨識功能，掌握訪客特性和目的，做出即時的回應。

他說，開發AI虛擬警衛主要是滿足國內市場需求，實施一例一休後，傳統人力警衛的費用暴增，基本工資上揚， 加上警衛素質良莠不齊等問題，透過AI提供服務會是未來趨勢。