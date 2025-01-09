誠品重返成長 終止連三虧 2024年終端營收估成長6%

誠品生活（2926）走出閉店陰霾，重返成長軌道，2024年創下銷售佳績。誠品生活董事長吳旻潔昨（8）日宣布，誠品信義店閉店後，許多出版人不看好誠品的圖書銷售，結果閉店近一年，反而逆勢繳出佳績。

吳旻潔指出，2024年海內外圖書銷售超過900萬冊，大增70萬冊、年增8%，其中以國內成長最強勁，預期去年整體終端營收可望超過240億元，年增逾6%，並可望終止連三年虧損。

圖／經濟日報提供

誠品生活去年第3季轉盈，每股純益0.23元，吳旻潔表示，去年實體大店陸續開出後，績效回到疫情前的水準，甚至更好，去年線上事業營收年成長17％，線下事業營收年成長8％，預期今年起、未來每一年獲利都會繳出年成長的好成績，2026年更目標要銷售達千萬冊。

大型店面方面，吳旻潔昨天也宣布好消息，「誠品生活台南」獨棟街邊大店預計今年首季試營運，將成為增添今年的營運動能之一。

展店計畫方面，她透露，消費人潮回溫，加上線上帶動線下發展，誠品生活展店腳步不會停，更不會單一聚焦在社區型的發展，未來大小型店面會持續開出，也會與地方創生、獨立小書店結合發展，今年也會在過去沒進駐的城市開出新店面。

吳旻潔表示，誠品松菸店接棒信義店，去年人流、業績都成長，加上受惠大巨蛋開幕，已相當穩定；南西店去年來客數成長10％，20至29歲的客人占比達三成。

誠品台中480店也很特別，由於位在台中七期核心地段，偏好商業閱讀的上班族多，加深提袋率，為其他大店三倍；誠品新店店則是會員黏著度高，消費占比近八成，新會員增加速度最快。

展望未來，吳旻潔表示，對今年發展樂觀看待，也樂見閱讀有年輕化趨勢，目前誠品已找到未來前進方式跟節奏，虧損逐步收斂中，且線上新會員中，每二個就有一個會回到線下，也就是實體通路，在消費客群成長，力道回溫下，預期實體可持續創造出更好獲利能力，預期今年線下（實體店）營收可成長5%至8％，線上事業則力拚維持雙位數成長。