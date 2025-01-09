ESG最前線／環安衛年終健檢 確保安全

年度安全檢查與風險評估是年終時期「環安衛（ESH）」部門的首要任務。隨著一年來生產與運作流程的累積，各種潛在的安全隱患可能逐漸顯現。此時對所有生產線、設備及工作環境進行徹底的安全檢查，不僅能夠發現問題，還能有效預防事故的發生。此外，針對發現的風險因素，進行詳細的風險評估並採取相應的改進措施，是確保工廠安全運行的關鍵。

其次，環安衛部門需要對過去一年的事故與虛驚事故進行回顧與深入分析，並對相應的安全管理措施進行完善與強化。例如，針對某些頻繁發生的事故或危險行為，應該加強員工培訓、改進工作流程，或增加安全防護設施。

第三，年底是對過去一年的培訓效果進行評估的適當時間點，環安衛部門應該根據員工的需求和工廠的實際情況，設計新的培訓計畫，並規劃未來一年的安全培訓。此外，加強員工的安全意識和環保意識，使他們能夠在日常工作中主動發現隱患並及時反饋。

此外，環境管理與法規合規性檢查也是年末檢討的重點之一。隨著環保法規的不斷完善與嚴格化，製造業面臨的環境要求愈來愈高。環安衛部門需要對廠區的廢水、廢氣、固體廢物等排放情況進行檢查，確保符合當地政府的環保法規要求。同時，針對可能存在的環境風險點，及時提出整改方案，以達到合規要求，避免因違規行為而產生的法律責任與罰款。

在目標管理方面，環安衛部門應該對照年初設定的目標進行績效回顧，總結取得的成效與不足之處。例如，是否達到了預定的安全事故率降低目標，環境汙染排放是否在規定範圍內，員工的健康狀況是否有改善等。通過這些數據的回顧，可以為新一年的目標設定提供依據，確保環安衛工作的持續改進。

最後，年終員工慰問與感謝活動也是增強員工凝聚力和提升安全文化的重要環節。環安衛部門可以利用年底的時機，組織一系列員工慰問與感謝活動，表彰那些在安全、環保等方面做出突出貢獻的員工，並通過這些活動加強全體員工對環安衛工作重要性的認識與重視。