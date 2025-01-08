全家攻年節商機 年菜預購至大年初五

時近農曆新年，全家（5903）搶攻節慶商機。全家指出，2025年農曆春節較往年提前，帶動年菜預購、伴手禮盒等銷售走揚，FamiPort年菜預購業績成長逾一成，FamiPort型錄預購期間直至2月2日大年初五；禮盒銷售則以蛋捲餅乾、零食糖果類型為大宗，另伴隨年末交換禮物風氣熱，肖像禮盒買氣持續攀升，對比去年同期禮盒業績成長超過五成。

距離春節連假僅剩兩個周末，據全家觀察，年菜系列以網紅丟丟妹、YouTuber千千個人品牌「水水灶咖」與米其林名店雙月食品社之年菜組佔據熱銷排行榜前三名。現代人因工作忙碌，往往無暇提前辦年貨，更造就許多「年菜晚鳥族」。全家表示，今年金蛇年菜FamiPort型錄預購期間直至大年初五，包含「米其林名店招牌菜」、「南洋異國風味料理」、「飯店星級奢華餐桌」與「網紅人氣年菜套組」四大主題年菜，價格帶涵蓋每道百元的小點料理，及千元以上、澎湃豐盛的年菜套組均有販售。

此外，為提供小家庭族群更多元的年菜選擇，「全家」與星級飯店餐廳合作，於實體店舖開賣請客樓、辰園之常溫年菜料理，主打兩人份小規格、覆熱即食的便利特性，共有糖醋排骨、紅燒獅子頭、筍乾滷肉三款春節必吃手路菜供選擇。

農曆年節前後為送禮高峰，全家積極搶攻節慶送禮商機，集結蛋捲餅乾、零食糖果、肖像周邊、時令鮮果、堅果補品等多種類型，總計超過200款禮盒商組，主推「Let's Café嚴選」、「卡通肖像」、「旅行風格」三大主題；據內部銷售數據觀察，禮盒銷售以蛋捲餅乾、零食糖果類型為大宗，另伴隨年末交換禮物風氣熱，萌趣可愛的卡通肖像禮盒買氣亦持續攀升，對比去年同期禮盒業績成長超過五成。

此外，水果禮盒亦同步於全家APP「隨買跨店取」販售中，包含青森蘋果禮盒萄等，可分批取、預約指定日期及店舖領取，解決鮮果禮盒無法久放的痛點。