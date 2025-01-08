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台塑開餐廳！不僅「FB Kitchen」 年底高雄還有新品牌要亮相

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台塑生醫跨界餐飲！全新品牌「FB Kitchen」開幕限時優惠，經典牛小排雙饗套餐999元起。台塑生醫/提供
台塑生醫跨界餐飲！全新品牌「FB Kitchen」開幕限時優惠，經典牛小排雙饗套餐999元起。台塑生醫/提供

台塑生醫跨足餐飲市場，由台塑集團創辦人王永慶女兒王瑞瑜以「Formosa Biomedical」的英文縮寫命名，推出餐飲品牌「FB Kitchen」在去年12月12日試營運，並在8日開幕。試營不到一個月便已累積破百筆五星好評，引發市場話題。台塑生醫表示，集團在餐飲的布局不會僅有單店經營模式，未來期待「FB Kitchen」將開出多家門市，同時，內部已規劃第二品牌「昆仲食社」，選址就在高雄台塑王氏昆仲公園，是台塑企業的起家厝，主打台菜料理，將與「FB Kitchen」形成南北雙品牌布局。

台塑企業的「台塑正宗帶骨牛小排」擁有響亮名號，其特殊風味源於創辦人王永慶夫人李寶珠40年前的獨家研發。這道菜品過去僅供招待所內部貴賓享用，此次由「FB Kitchen」首次公開對外販售。餐點除了「台塑正宗帶骨牛小排」之外，還包括「台塑牛小排經典牛肉麵」及「牛小排辣味炒飯」等。

有別於市場上號稱的「台塑牛小排」，由李寶珠親身研發的牛小排料理，其獨特香氣與作法迄今未在任一坊間餐廳被真正呈現，台塑生醫首次跨足餐飲，不僅食藝復興經典名菜「台塑正宗帶骨牛小排」，也首次敞開餐廳大門，雖位於台塑新總部，但也開放一般消費者入內品嘗獨門美食。

台塑生醫表示，「FB Kitchen」提供近30道精緻家常套餐，座位數僅56席，客單價介於400至500元，試營運以來客流不斷，每日門庭若市。目前營業時間是周一到周六11:30-17:00，但已計畫延長營業時間至晚間，預計農曆年後實施，除了內部員工，也看好附近鄰里客群。此外，台塑生醫也有意進軍復熱即食餐飲市場，讓經典菜色透過自家官網與電商平台銷售，有利打開更多元的商業模式。

而年底即將推出的第二品牌「昆仲食社」，選址於台塑王氏昆仲公園，有別於「FB Kitchen」的排餐與牛肉麵，主要以台菜餐廳為主，台塑王氏昆仲公園屬於複合型的文化資產園區，完整保留創辦人辦公室、創辦人故居、資材倉庫及眷屬宿舍，其中，宿舍部分未來將做餐廳空間使用，預計年底前投入營運。

台塑集團 李寶珠 餐飲

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