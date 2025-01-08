Global Mall春節檔期開跑 多元回饋、福袋創新高

Global Mall去年在會員經營力、線上線下服務串聯助攻，加上新櫃改裝效益帶動下，業績續創新高，業績成長5%，會員數也快速增長，目前會員數已達140萬。迎接2025年，Global Mall表示，將從數位化、便利創新服務及會員經營三大主軸著手，持續推升實體分店差異化優勢，展現商品力及商圈獨特性，擴大拓展線上線下渠道串聯、會員經營服務持續升級，預計2025年業績目標挑戰成長10%。

Global Mall表示，今年春節假期長達9天，全力推出新春檔期，即日起至2月12日展開，檔期規模、回饋力道更甚歷年春節檔期，從全通路多元滿額贈、會員獨享多波段好康到新春福袋、節慶應景活動四路並進通通放大加碼，祭出多項創新高或首度推出之好康優惠，不僅創歷年最多攜手超過20大銀行、行動支付力推線上線下多元回饋。

包括首度祭「春節卡有利最高8%回饋」，合作七大銀行累計消費滿10,000元享5%回饋，使用Global Mall聯名卡消費滿10,000元享6%回饋、滿20,000元可享7%回饋，綁定GMpay再加碼1%，共計最高可享8%回饋。加上年節檔期超過300場活動，全檔期力拼業績成長10%。

此外，為能打造個人化會員貼心服務，Global Mall自2025年起推出全新「會員分級制度」，分為一星、二星及三星會員，歡慶會員享升級尊榮服務，推出多波段限定好康，包括二、三星會員滿額可兌換福氣刮刮卡抽萬元飯店住宿券或海風號套票等、扣點換星級飯店住宿券。

除了超值回饋、限定好康，春節備受期待的福袋，今年數量、總價值也創新高，Global Mall首度祭出雙福袋「蛇來運轉饗樂福袋」、「IP萌趣福袋」，全台八店共計推出2,200個福袋，採線上線下開賣，總價值超過800萬元，「蛇來運轉饗樂福袋」以享食趣遊為主題，不僅有機會獲得價值超過28萬元的按摩椅、電動機車、飯店住宿券、iPhone16及輕奢時尚包款等，更推購買福袋即可抽「環遊世界美食之旅」，有機會抽中地中海米其林美食之旅、最夯的韓國黑白大廚朝聖之旅、迪士尼郵輪行等；而「IP萌趣福袋」則集結蠟筆小新、櫻桃小丸子及美少女戰士共4款時尚生活組合，加上年節檔期超過300場活動、好運擲筊奪黃金擺件、APP輪盤天天撒紅包等，打造最好買、最精采的春節檔期。