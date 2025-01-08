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統一集團雙通路出擊 大搶春節檔期與降溫商機

中央社／ 台北8日電

搶攻農曆新年商機，統一旗下家樂福統一超商雙通路出擊，家樂福備戰年度最大檔期春節採購潮，實體與線上購物均祭出優惠，有望帶動應景商品零食餅乾熱賣；適逢企業尾牙旺季，將刺激家電雜貨銷售，業者預估整體業績有望成長2成。

另外，氣象署說明，明天起將受強烈大陸冷氣團影響。統一超表示，過往觀察氣溫只要低於15度，熱食需求將增加近2成，暖暖包更有翻倍銷售；雙通路帶動加持下，有望成為統一集團今年1月營收重要營運動能之一。

每年春節檔期為量販業全年第一大檔期，營收占比約15%至20%。家樂福看好今年春節有9天假期，1月動員四大通路包括量販、超市、線上購物、家速配，祭出新台幣3億元回饋金搶市，整體檔期預計有望成長2成。

家樂福表示，以量販店來說，春節檔期以零食禮盒商品為銷售最大宗，再來是水果禮盒，以及民生用品如米油鹽以及清潔用品等。

家樂福進一步說明，春節業績比重高於中元節檔期，主要是家電業績可靠企業尾牙採購撐場，商店街同樣也受惠春節採購催出買氣。

超商龍頭統一超商表示，明天冷氣團報到，依照過往觀察，當氣溫低於15度，消費者對於熱食需求增加近2成，隨著明天將降溫，相關保暖、熱食、熱飲等商品熱銷，其中又以CITY系列熱飲、自助熟食區的關東煮、茶葉蛋，以及熱罐、巧克力等商品最受到消費者青睞。

統一超也觀察，到入冬後只要溫差超過5度以上，即可帶動保暖商品臨時性購買需求，又以暖暖包銷售可達翻倍成績。

家樂福 春節 統一超商

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