信義房屋廣告傳單不實 公平會開罰業者30萬元
信義房屋日前在廣告中宣稱「賀！傳家寶 再次成交！」、「賀！！信義房屋再次賣掉房屋了！！」，並附上傳家寶社區的5筆成交紀錄，但經公平會調查，實際上只有2筆是信義房屋成交，認為涉嫌廣告不實，裁罰新臺幣30萬元。
公平會8日召開第1734次委員會議，決議信義房屋股份有限公司因在廣告傳單中刊載不實的成交資訊，違反《公平交易法》第21條第4項準用第1項規定，裁罰30萬元。
公平會說明，信義房屋傳單上標示家寶社區的5筆成交紀錄，但這5筆案件中，實際上僅有2筆為信義房屋成交，其餘3筆並非該公司所完成，信義房屋並未在廣告中明確標示成交來源，導致一般消費者誤以為所有案件均為信義房屋所成交。
公平會認為，廣告中呈現的交易熱絡氛圍，不僅可能影響民眾的委託買賣意願，亦對其他競爭業者造成不公平影響。由於信義房屋過去曾有類似違法情事，應負更高注意義務與責任，因此公平會決定再次裁處高額罰鍰。
公平會強調，企業對外發布銷售或成交資訊時，應確保資訊真實性，並清楚揭示來源。誠信經營不僅是贏得消費者信任的關鍵，更可避免因廣告不實而遭受法律制裁。
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