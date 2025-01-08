越南台塑河靜8日開出新價 每公噸下跌5美元至13美元
越南台塑河靜高爐8日開出新盤價，每公噸下跌5美元至13美元。
河靜表示，當前國際鋼鐵主要原料價格持續波動偏弱，歐美新年後暫未見需求釋放；中國大陸積極進行財政與寬鬆貨幣政策，以提振內需，但顯然需要時間發酵，人民幣走弱，大陸出口報價持續緩跌。
越南於農曆年前採購偏向保守，綜合各項總體經濟發展因素，決定2025年2、3月交期的熱軋與線材盤價，每公噸分別下調5美元與13美元，盤後價格為熱捲CIF每公噸513美元至528美元；線材CIF637美元至647美元，以上皆到胡志明市行情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言