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越南台塑河靜8日開出新價 每公噸下跌5美元至13美元

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導

越南台塑河靜高爐8日開出新盤價，每公噸下跌5美元至13美元。

河靜表示，當前國際鋼鐵主要原料價格持續波動偏弱，歐美新年後暫未見需求釋放；中國大陸積極進行財政與寬鬆貨幣政策，以提振內需，但顯然需要時間發酵，人民幣走弱，大陸出口報價持續緩跌。

越南於農曆年前採購偏向保守，綜合各項總體經濟發展因素，決定2025年2、3月交期的熱軋與線材盤價，每公噸分別下調5美元與13美元，盤後價格為熱捲CIF每公噸513美元至528美元；線材CIF637美元至647美元，以上皆到胡志明市行情。

胡志明市 越南

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