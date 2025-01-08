匠心攜手鑄未來——瑞銀將在上海舉辦第25屆大中華研討會

第25屆瑞銀大中華研討會將於2025年1月13日至14日在上海舉辦，主題為「攜手廿五載，匠心鑄未來」。屆時，研討會將迎來超過3,000位參會者，其中包括2,000餘名來自機構投資者、主權基金、家族辦公室及私人投資者的參會代表，以及來自290家中國上市公司及私營企業的高管。

瑞銀集團首席執行長安思傑 （Sergio P. Ermotti） 表示：「中國是瑞銀的重要市場。在過去25年中，中國的資本市場取得長足進展，目前是全球第二大股票市場。面對近期的一些挑戰，中國市場展現出了韌性，並為全球投資者提供不斷演變的新機遇。25年來，瑞銀大中華研討會與中國市場的發展同向而行，致力於推動合作與創新，連結全球及中國本土投資者、企業及專家，為深入探討中國的新興趨勢與未來機遇搭建了一個獨特的平臺」。

過去25年，中國A股市場總市值從2000年底的人民幣4.82兆元躍升至2024年12月的人民幣85.96元。同一時間段內，旨在提高股東回報的改革措施使得股息支付顯著增加，從人民幣183億元飆升至人民幣1.94兆元。過去十年，得益於多項市場開放舉措，外資在市場自由流通市值中的比例也從4%翻倍至8%。

瑞銀亞太區總裁及全球財富管理聯席總裁康瑞博（Iqbal Khan）表示：「中國已經展示出向高品質發輾轉型的決心。無論是探討中國經濟轉型進展，還是新政措施將對2025年投資格局帶來的影響，新春伊始的1月都是絕佳時機。瑞銀始終將中國視為實現增長的重要戰略市場」。

在持續兩天的議程中，包括知名的思想領袖及行業專家、政府商界領袖在內的知名演講嘉賓將與瑞銀分析師及專家一同分享其獨到見解，話題包括：中國大陸經濟格局，政策展望，及中國大陸增長模式的關鍵轉變。

著名演講嘉賓包括：

樓繼偉， 中國財政部原部長； 十三屆全國政協常委兼外事委員會主任

Randal K. QUARLES， Cynosure Group 管理合夥人； 美聯準前副主席 （2017 - 2021）

劉世錦博士， 第十三屆全國政協經濟委員會副主任； 國務院發展研究中心原副主任； 中國人民銀行貨幣政策委員會委員

王一鳴博士， 中國國際經濟交流中心副理事長； 國務院發展研究中心前副主任

閻學通教授，清華大學國際關係研究院院長；清華大學—卡內基全球政策中心管理委員會前主席

華自強 （Rick WATERS），歐亞集團中國業務董事總經理；美國國務院東亞及太平洋事務局前中國事務協調員兼副助理國務卿

James A. ROBINSON教授， 政治學家及經濟學家； 2024年諾貝爾經濟學獎得主； 芝加哥大學教授

今年的大中華區研討會將深入探討塑造未來科技和全球商業的前沿趨勢和變革。主要議題包括人工智慧的革新性影響及其在智慧手機和個人電腦中的應用，中國大陸企業擴展全球足跡所帶來的供應鏈模式演變，以及中東地區的新興機會。

領先的企業和行業專家還將探討多個行業的增長潛力，覆蓋領域包括半導體、黃金、房地產、銀行業、消費品、醫療保健、互聯網、汽車、電力、奢侈品和非銀金融等。相關討論將聚焦驅動阿爾法（超額收益）的新興趨勢、市場顛覆性力量和戰略投資洞察。