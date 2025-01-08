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寒流經濟迎來消費熱潮 超商雙雄搶「暖」商機

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家熟食區南洋酸辣燙「馬尚煮」享任選4入69元。全家/提供
全家熟食區南洋酸辣燙「馬尚煮」享任選4入69元。全家/提供

9日全台將迎入冬以來最強寒流，氣溫驟降帶動抗寒商品需求激增，為便利商店業者注入商機。全家（5903）與統一超（2912）旗下7-ELEVEN分別推出熱飲、熟食、保暖商品多重優惠搶市。全家觀察近期寒流效應，現做熱飲業績成長逾二成，燒燒仙草與杏仁國寶奶茶合計銷售逾16萬杯，熟食如南洋酸辣燙銷量增幅近3成；7-ELEVEN則在關東煮、茶葉蛋及熱飲方面銷售創高，並以聯名商品及高端品牌合作進一步提升業績。

超商雙雄搶攻低溫商機，不僅加碼促銷，更推出多款新品吸引消費者，寒冬經濟正迎來一波消費熱潮。全家表示，近期多波寒流來襲，帶動私品茶現做熱飲業績成長超過二成，暖心夯品燒燒仙草開賣不到一周旋即熱銷逾10萬杯、台式古早味的杏仁國寶奶茶亦熱賣超過6萬杯；此外，熟食區酸辣帶勁的南洋酸辣燙「馬尚煮」更受消費者喜愛，寒流效應帶動銷售業績成長近三成。

因應此波寒流來襲，全家集結抗寒三寶「暖心熱飲」、「現做熱食」與「保暖小物」眾多暖心優惠，包含全家APP隨買跨店取即日起開賣Let’s Café、私品茶多款飲品299元優惠組合、熟食區南洋酸辣燙「馬尚煮」享任選4入69元、指定款暖暖包商品則有加10元多一件，為消費者低溫禦寒做足準備。

7-ELEVEN觀察，隨著氣溫轉冷，相關保暖、熱食、熱飲等商品熱銷，其中又以CITY系列熱飲、自助熟食區的關東煮、茶葉蛋，以及熱罐、巧克力等商品最受到消費者青睞。此外，入冬後溫差超過5度以上便帶動保暖商品臨時性購買需求，又以暖暖包銷售翻倍，表現最佳。

掌握冬季節令商機，7-ELEVEN並與巧克力品牌GODIVA攜手推出全新升級配方，「GODIVA 醇濃熱巧克力」1月11日至1月21日推出每杯鑑賞價99元再加贈OPENPOINT點數20點。

全家 寒流 消費

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