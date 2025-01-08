快訊

鼎泰豐新光A4店遭爆吃完染諾羅病毒 北市衛局稽查有2缺失

北港鎮農會8職員挪用1億公款 女會計去年7月過世

回家了！三重鄰損案建築檢查無虞 撤離戶終於笑了：能安心過好年

LUXGEN n⁷人氣旺 帶動格上電動車訂閱車業績勁翻3倍

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
LUXGEN n⁷人氣旺 帶動格上電動車訂閱車業績勁翻3倍，結合中古車推「試駕一季、安心就買」 總訂單成長80%。業者提供
LUXGEN n⁷人氣旺 帶動格上電動車訂閱車業績勁翻3倍，結合中古車推「試駕一季、安心就買」 總訂單成長80%。業者提供

格上租車旗下品牌格上訂閱車，在淨零減碳趨勢下，2024年積極擴展電動車訂閱，推出3+n個月彈性租期，加大力道投入7款電動車款，攜手合作夥伴SeaLand汽車訂閱，以80款以上車型搶占市場，帶動業績較去年成長80%，國產唯一電動車LUXGEN n⁷暢旺銷售，更推升電動車訂閱翻升3倍成長。

格上訂閱車指出，汽車訂閱市場逐步受到市場歡迎，格上以3+n月的彈性租期及結合格上中古車推出「試駕一季、安心就買」等方案，持續擴大汽車訂閱動能，2025年亦將持續投入更多多元車款，並擴大與車廠及中古車品牌合作，讓更多消費者接觸汽車訂閱。

以3個月租期為基礎的汽車訂閱，擁有自用車的優點，卻不需肩負買車養車負擔。格上針對使用者進行滿意度調查，整體突破9成，主要認同點為車款多元及租期彈性。在以租代買的共享經濟潮流之下，格上訂閱車總訂單成長80%、新客增加逾50%，整體趨勢呈現既有客源穩定、市場接受度持續提高。

格上指出，便利性、成本、靈活性是考慮以訂閱車取代買車的重要決策考量，每三個月到期除了選擇原車續約外，亦可換開其他車款。目前格上訂閱車最大消費群體為31-45歲族群，佔全部36.45%。

2024年格上訂閱車進一步推出3+n租期更彈性，在策略上鎖定個人長租，同時觀察到想購車的族群也鎖定訂閱車，2024年擴大與中古車及品牌合作，包括與格上一手中古車合作推出「試駕一季、安心就買」，也和Nissan、納智捷及Volvo、Volkswagen等車廠合作推出車主試駕體驗。

在淨零排放的永續趨勢下，格上訂閱車於2024年投入7款電動車，包括LUXGEN n⁷、Volvo XC40 Recharge、KIA EV6、Volkswagen ID4、ID6及Tesla Model 3等，除讓許多仍在觀望是否油轉電的車主，選擇透過3個月訂閱方式深度體驗電動車，加上國內第一款本土電動車LUXGEN n⁷以黑馬之姿躍入市場，也受到消費者高度垂青，讓電動車訂閱成為熱門之選，2024年格上訂閱車電動車較2023年業績成長突破3倍。

汽車訂閱模式讓購車猶豫族可以輕鬆隨喜好駕馭不同車型，格上訂閱車產品擴大至80款以上車款，2025年將持續新增更多車型供消費者選擇。格上觀察，訂閱車使用者中近4成沒有固定用車，但也有45%有自己的車，顯示其靈活彈性特點能夠滿足消費者複合式用途或是生活轉變期，交車過渡期也可以嘗試不同車款。

格上訂閱車現正推出官網新下訂最高合計送 5,300 KM里程折抵優惠，首次下訂就送300 KM里程折抵優惠，下訂6個月方案每月額外送200KM，下訂12個月總共送 4,800 KM 里程折抵。填寫「訂閱車用戶問卷」，可再得200 KM 里程折抵優惠 (新客、續約客皆適用)。

在淨零排放的永續趨勢下，格上訂閱車於2024年投入7款電動車，包括LUXGEN n⁷、Volvo XC40 Recharge、KIA EV6、Volkswagen ID4、ID6及Tesla Model 3等。業者提供
在淨零排放的永續趨勢下，格上訂閱車於2024年投入7款電動車，包括LUXGEN n⁷、Volvo XC40 Recharge、KIA EV6、Volkswagen ID4、ID6及Tesla Model 3等。業者提供
格上租車旗下品牌格上訂閱車，在淨零減碳趨勢下，2024年積極擴展電動車訂閱，推出3+n個月彈性租期。業者提供
格上租車旗下品牌格上訂閱車，在淨零減碳趨勢下，2024年積極擴展電動車訂閱，推出3+n個月彈性租期。業者提供

消費 電動車

延伸閱讀

Honda與Sony攜手打造Afeela 1電動車 CES展上正式開放預購

又是新一波產品新陳代謝潮 Nissan台灣僅剩4大車系

陸擴大以舊換新「買手機也有補助」 電動車最高補貼9萬

嚴防春節火警及電動車起火 新北消防局赴慈濟實兵演練

相關新聞

各界熱議改建難題...新北「鳥籠危老案」曝光 最小基地竟僅14坪

新北市三重區近日傳出建案鄰損事件，令各界熱議小坪數基地改建難題。住商機構觀察新北市政府數據，截至去年11月中旬為止，新北...

2024年可望轉盈 誠品台南六千坪街邊大店第一季試營運

展店腳步不停歇，誠品去年開出嘉義新港、屏東東港，瞄準通勤族、上班族，去年誠品重返台北車站，也宣布攜手臻鼎科技，在桃園青埔...

舊市區改建難 新北市最小「鳥籠危老案」基地面積僅「14坪套房大」

舊市區改建難，「鳥籠危老案」增生；據新北市政府資料顯示，截至去年11月中旬為止，新北市共核准587件都市危險及老舊建築物...

中小企業如何成就大奇蹟？六家南台灣企業成功關鍵曝

KPMG安侯建業聯合會計師事務所近日舉辦「KPMG新欣向南優質企業專訪成果發表會」，分享第二年實地深入南台灣的企業專訪成...

LUXGEN n⁷ 人氣旺 帶動格上電動車訂閱車業績去年勁翻3倍

在淨零減碳趨勢下，格上2024年積極擴展電動車訂閱，推出3+n個月彈性租期，加大力道投入7款電動車款，攜手合作夥伴Sea...

全家行動購攜10大公益團體 募愛心年菜助弱勢圍爐加菜

全家（5903）持續實踐「便利愛心 你也+1」的公益核心，於去年底即攜手創世基金會、安得烈食物銀行、雙福基金會等10大公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。