舊市區改建難 新北市最小「鳥籠危老案」基地面積僅「14坪套房大」
舊市區改建難，「鳥籠危老案」增生；據新北市政府資料顯示，截至去年11月中旬為止，新北市共核准587件都市危險及老舊建築物重建計畫，其中220件為基地坪數小於100坪之「鳥籠危老案」，而最小者基地面積更僅14坪；大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，小基地建案不僅施工不易，且營建成本高昂，建議自住民眾需慎選此類案件。
根據新北市政府資料，新北市截至11月共有220件基地坪數小於百坪的核准危老案，其中基地坪數最小者，為新北市樹林區大同段855地號一案，該案於2020年6月核准，基地坪數14餘坪，僅是一般套房大小。
賴志昶分析，此宗危老案位處樹林車站商圈，緊鄰樹林中學與大同科技園區，頗具房市前景，區域新案價位已約每坪4~5字頭，惟該案地處巷弄，興建難度偏高，又僅為第一種住宅區，容積率較低，可能因此影響周邊地主整合意願，讓該案僅約14餘坪即成案。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，此類基地小的危老案件雖成案容易，但面臨營建成本高昂與缺工議題更勝於中大型工地，常見危老案核准多年，但遲遲等不到工班開工，最終「地主與整合者淪為雙輸局面」。危老優惠落日將至，建議住戶應趁早凝聚共識，才能皆大歡喜。
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