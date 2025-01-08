Global Mall 2024年業績145億元 今年推全新會員制

冠德（2520）旗下Global Mall在會員經營力、線上線下服務助攻，與改裝效益帶動下，2024年全年度業績達145億元，年增5%，目前會員數達140萬，期望透過全新會員分級制度，今年再拚達160萬人。迎接2025年，將在拓展複合店型和增強品牌力的基礎上，業績能再成長。

Global Mall主管8日表示，Global Mall車站店包括台鐵板橋、南港、高雄新左營約成長1至2%；A8、A9、A19則有雙位數成長，全台八家店業績整體成長5%。其中，板橋車站店因在12月引入破400坪大的無印良品，平均一天業績破百萬，期待能成為板橋車站店的營運新動能。

看好零售業進入農曆年前採購旺季，Global Mall也趁勢推出春節檔期，首度祭出雙福袋「蛇來運轉饗樂福袋」、「IP萌趣福袋」，全台八店共計推出2,200個福袋，採線上線下開賣，總價值超過800萬元，整體業績目標上看10％成長。

此外，Global Mall自2025年起推出全新「會員分級制度」，首度規劃三個不同級別，分為一星、二星及三星會員，推出多波段限定好康，包括二、三星會員滿額可兌換福氣刮刮卡抽萬元飯店住宿券或海風號套票等；在回饋方面，攜手超過20大銀行，行動支付力推線上線下多元回饋，包括首度祭「春節卡有利最高8%回饋」，合作七大銀行累計消費滿10,000元享5%回饋等。

展望今年，Global Mall主管表示，特別看好複合店型、與體驗式服務，期望能透過提高服務品質與產品提升品牌力，也表示為維持館內品質，不會提高餐飲面積與比例，各館也不會做大規模調整。