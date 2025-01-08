影／誠品2024年賣破900萬冊圖書 董座吳旻潔：有望達成轉盈目標

誠品生活（2926）走出閉店陰霾，重返成長軌道，2024年創下銷售佳績。誠品生活董事長吳旻潔8日宣布，誠品信義店閉店後，許多出版人不看好誠品的圖書銷售，結果閉店近一年，反而逆勢繳出佳績，2024年海內外圖書銷售超過900萬冊，大增70萬冊、年增8%，其中以國內成長最為強勁，預期去年營收可望逾240億元，可望達成先前的轉盈目標。

誠品生活去年第3季虧轉盈，每股稅後純益（EPS）0.23元，吳旻潔表示，去年在實體大店陸續開出後，績效回到疫情前的水準，甚至更好，去年線上事業營收年成長8％，線下事業營收年成長17％，預期今年起、未來每一年獲利都會繳出年成長的好成績，2026年更目標要銷售達千萬冊。

大型店面方面，吳旻潔也宣布好消息，「誠品生活台南」獨棟街邊大店預計今年首季試營運，將成為增添今年的營運動能之一。至於展店計畫，她透露，消費人潮回溫，加上線上帶動線下發展，誠品生活未來展店腳步不會停，更不會單一聚焦在社區型的發展，未來大小型店面會持續開出，也會與地方創生、獨立小書店有所結合發展，今年預計也會在過去誠品沒進駐的城市，開出新店面。

吳旻潔表示，誠品松菸店接棒信義店，去年人流、業績都雙成長，加上受惠大巨蛋開幕，已經相當穩定，南西店去年來客數成長10％，且發現20到29歲的客人占比達三成，顯見愈來愈多年輕人仍有閱讀的需求。

誠品台中480店也很特別，由於位在台中七期核心地段，偏好商業閱讀的上班族多，加深提袋率，為其他大店的3倍；誠品新店店則是會員黏著度高，消費占比近8成，新會員增加速度最快。