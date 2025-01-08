欣巴巴、創意家聯手 台南北區150億元「欣府城三期」上膛

近年南二都台南、高雄受惠台積電（2330）、大南方計畫，房市一飛沖天；欣巴巴事業（9906）做為國內上市建商品牌，2025年總推案量超過300億元歷史新高，其中台南北區150億元指標大案「欣府城三期」，與全國10大代銷的創意家行銷合作，預計今年四、五月登場。

欣巴巴近年推案緊跟著政府大南方計劃布局，欣巴巴事業總經理張宏圖指出，政府「大南方計畫」以半導體領航，建構S型科技廊帶，南科不僅位居樞紐，從北而南連結嘉義、高雄、橋頭、楠梓等科學園區，2023年產值更高達1兆5,855億元，首度超越竹科的產值，成為國內科學園區的龍頭。

創意家副董事長朱良能指出，南科稱霸時代來臨，也將預告台南房市進入第二波白熱化的飛躍期，這次與欣巴巴合作的台南北區大案預計四、五月登場，將是創意家續攻南台灣市場的指標大案。

張宏圖表示，S廊道、產業園區利多發酵，眾多國內外知名企業紛紛選擇台南市設廠，為當地創造了大量就業機會，而產業人口紅利到來的下一步，就是聚焦城市的商業機能，與優越的生活環境，而欣巴巴早在2019年就插足台南北區，看準的就是竹科之於竹北，南科之於北區的區段對位。

張宏圖表示，不同於竹北，台南核心未來就是北區，不僅地段上是百年府城的市中心生活圈，且低密度、高綠覆率，早年就是台南的富人聚落，而近期由南山人壽投資50億元興建南山廣場，預計一至五樓承租給新光三越開幕在即，前身為東帝士百貨，以及頂樓的遊樂園，更是許多台南人的記憶；核心建設齊聚，引領繁華再蛻變，不僅是昔日榮耀再現，更蓄勢漲聲！

創意家副總李政昌分析，台南市中西區2024年3月房價每坪單價已站上5字頭，永康鹽行目前每坪成交單價也突破每坪50萬，而北區位處核心，認為當前房價具補漲優勢，若就房市區塊輪漲效應來看，今年欣巴巴在北區和緯路150億元大案，將具補漲優勢。

張宏圖認為，政府打炒房已將投機客打出市場，現在房市買方已由自住客、實力雄厚的置產客撐盤，有利長期房市健全發展。而2025年欣巴巴在南二都將各推百億元新案，是欣巴巴推案的黃金元年。

欣巴巴事業協理王秉逸表示，建商只是賺取合理利潤，政府調控房市、抑制房價是好事，不過若希望藉由政策讓房價下跌是不可能的事，只會讓銷售速度放緩。

他強調，建商就是將本求利，在營造成本居高不下，完工交屋才能認列收益，現階段觀望的房市對建商影響不大，不會因為這樣降價銷售，這段時間就是誠意與買方溝通，讓買方了解市場節奏。

王秉逸指出，不論是SARS或是新冠疫情，只是讓市場「按下暫停鍵」 ，只要看得懂未來房市走向的買方，就會知道應該何時出手，而去年第3季政府打炒房政策引起買方觀望，這段時間是消費者冷靜期，就是買賣雙方誠懇對話的時期。

王秉逸指出，南二都相較北部沒有漲得比較多，但過去南部市場因建設沒有到位，區域房價被低估，「現在只是回到原本合理的水準」。

王秉逸分析，若政策要壓抑房價夜應該從源頭土地開始控管，究竟地價漲價紅利是誰賺走？而建商只是只是將本求利，將土地成本、造價成本、管銷費用等扣除後，再加上賺取合理加工利潤，就是現在消費者看到的房價。

欣巴巴事業做為國內上市建商品牌，深諳產業利多帶動房市需求，近年來台北市、新北市、桃園市、台南市、高雄市、屏東市等積極獵地，接連推案，2025年總推案量高達約300多億，不僅創下歷史新高，更建構欣巴巴事業大南方推案藍圖的強勢布局。