台苯林園廠發生安全閥跳脫事故 高市環保局開罰

台苯（1310）林園廠8日上午進行汽電共生鍋爐降載儀電檢修時，開啟燃氣鍋爐，升壓過程中導致安全閥跳脫，造成粒狀物散布於空氣中，高市環保局將依違反空汙法裁罰。

位於高雄市林園工業區的台苯林園廠今日上午11時半許傳出爆炸聲，消防局到場查看，確認工廠安全閥跳脫、冒蒸氣，現場未起火燃燒，也無人員受傷。

環保局據報入廠稽查，查出台苯將汽電共生鍋爐降載進行儀電檢修，同時開啟燃氣鍋爐，升壓過程中安全閥跳脫，導致粒狀物散布於空氣中。將依違反空氣污染防制法規定，裁罰10萬至500萬罰鍰。

環保局指出，台苯洩壓過程中傳出爆炸聲響，釋壓閥主要原理是在管路內保持穩定壓力，當壓力超出預設值時，膈膜會迅速打開，釋放多餘液壓壓力，以確保系統安全運行。