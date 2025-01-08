各界熱議改建難題...新北「鳥籠危老案」曝光 最小基地竟僅14坪

新北市三重區近日傳出建案鄰損事件，令各界熱議小坪數基地改建難題。住商機構觀察新北市政府數據，截至去年11月中旬為止，新北市共核准587件都市危險及老舊建築物重建計畫，其中220件為基地坪數小於100坪之「鳥籠危老案」，最小者基地面積更僅14坪。

大家房屋企研室公關主任賴志昶認為，小基地建案施工不易，且營建成本高昂，自住民眾需慎選此類案件。

根據新北市政府資料，新北市截至11月共有220件基地坪數小於百坪的核准危老案，其中基地坪數最小者，為新北市樹林區大同段855地號一案，該案於2020年6月核准，基地坪數14餘坪，僅是一般套房大小。

賴志昶分析，此宗危老案位處樹林車站商圈，緊鄰樹林中學與大同科技園區，頗具房市前景，區域新案價位已約每坪4~5字頭，惟該案地處巷弄，興建難度偏高，又僅為第一種住宅區，容積率較低，可能因此影響周邊地主整合意願，讓該案僅約14餘坪即成案。

基地坪數為永和區雙和段163地號1筆土地，基地僅17.1坪，排名第三者，為位於三重區菜寮段726地號一案，該案去年8月甫通過，而基地坪數僅約17.4坪。

住商不動產三重重新加盟店店東張哲銘分析，近年來受惠於北市房價外溢，與北市僅一橋之隔的重新路一帶，新案行情頗具漲幅，其中菜寮商圈巷弄內或是小型建商品牌，新案價位約落在每坪7~8字頭，若是大馬路門牌或是上市櫃建商，則上至8~9字頭，整體由於改建新案價位頗具支撐力道，吸引大小建商進駐三重舊市區尋求整合機會。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，近年政府積極鼓勵民眾申請都更、危老，其中危老因有容積獎勵的落日條款，且無需完整街廓即可成案，提高地主申請積極程度，惟受限於雙北土地價位高漲、市場氛圍對開發商信任度不高等因素，致使市區土地整合不易，讓此類「鳥籠危老案」如雨後春筍產生。