武陵農場櫻花季2月8日登場 每日總量管制進場6000人
交通部公路局8日指出，2025年度櫻花季疏運時程於2月8日登場，持續至2月23日，共計16日，另於228連續假期實施高乘載管制；櫻花季期間武陵農場實施總量管制每日進場人數6,000人，包括住宿遊客1,800人及一日遊遊客4,200人。
公路局指出，針對今年櫻花季疏運將規劃「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等四大交通疏運措施。在場內總量管制部分，每日進場人數6,000人，包括住宿遊客1,800人及一日遊遊客4,200人，其中一日遊遊客分為團體及搭乘公共運輸遊客，考量國民旅遊團客特性，今年規劃一日遊遊客平日團體票1,600人、搭乘公共運輸遊客2,600人；假日團體票1,000人、搭乘公共運輸遊客3,200人。住宿遊客憑武陵農場製發之車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台登記並下載通行證進場，搭乘公共運輸遊客則由客運業者提供之售票管道購買車票進場。
道路交通管制則有3個階段，交通管制實施期間為2月8日至2月23日，台7甲線與中124線武陵農場入口交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證之車輛一律禁止進入；台7甲線45k~55k（思源啞口~中124線路口）路邊禁止臨時停車；台7線及台7甲線等聯外道路將於沿線設置大型牌面，宣導無通行證者請勿進入武陵農場等相關訊息。
在聯外道路施工路段管制，台7甲線52k+400（香菇橋災點）實施號誌管制通行，實施期間為2月8日至3月2日，每日6時至17時；另外也將在228連續假期高乘載管制，2月28日至3月2日每日6時至13時期間限搭乘3人以上小客車通行，公共運輸大客車、大型重型機車不受此限。
在團客登記部分，平日每日開放25部甲類（大型）遊覽車、21部乙類（中型）遊覽車及九人座20部車輛入場；假日每日開放20部甲類（大型）遊覽車及10部乙類（中型）遊覽車入場（須加裝GPS設備），並須先行於武陵農場建置之預約平台辦理登記。
此外，在公共運輸接駁部分，每日提供車票總量為平日2,600人及假日3,200人，各路線數量分配如下，【臺北轉運站－武陵農場】：平假日皆1,200人；【臺北市府轉運站－武陵農場】：平日480人，假日800人；【宜蘭轉運站－武陵農場】：平日320人，假日400人；【羅東轉運站－武陵農場】：平日200人，假日320人；【三星鄉綜合運動場－武陵農場】：平日200人，假日280人；【梨山－武陵農場】：平假日皆200人。
至於各路線票價說明如下：
臺北地區─武陵農場：全票730元、優待票450元；宜蘭轉運站─武陵農場：全票610元、優待票310元；羅東轉運站─武陵農場：全票630元、優待票330元；三星鄉綜合運動場─武陵農場：全票520元、優待票280元；梨山─武陵農場：全票160元、半票80元。
購票方式，台北及宜蘭地區至武陵農場，採預售方式由國光客運全國連線售票窗口、自動售票機、超商（7-11、全家、萊爾富）、「TBS臺北轉運站」App同步售票，114年1月9日12時起開放預售。
梨山至武陵農場，採網路App預售：可於「TBS臺北轉運站」App購買來回全票及武陵農場門票全票，114年1月9日12時起開放預售。
現場預售：由豐原客運於發車前一日下午4時至6時會同場方人員於梨山遊客中心販售車票及門票，現場每人限購6張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言