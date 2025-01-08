武陵農場櫻花季2月8日登場 每日總量管制進場6000人

交通部公路局8日指出，2025年度櫻花季疏運時程於2月8日登場，持續至2月23日，共計16日，另於228連續假期實施高乘載管制；櫻花季期間武陵農場實施總量管制每日進場人數6,000人，包括住宿遊客1,800人及一日遊遊客4,200人。

公路局指出，針對今年櫻花季疏運將規劃「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等四大交通疏運措施。在場內總量管制部分，每日進場人數6,000人，包括住宿遊客1,800人及一日遊遊客4,200人，其中一日遊遊客分為團體及搭乘公共運輸遊客，考量國民旅遊團客特性，今年規劃一日遊遊客平日團體票1,600人、搭乘公共運輸遊客2,600人；假日團體票1,000人、搭乘公共運輸遊客3,200人。住宿遊客憑武陵農場製發之車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台登記並下載通行證進場，搭乘公共運輸遊客則由客運業者提供之售票管道購買車票進場。

道路交通管制則有3個階段，交通管制實施期間為2月8日至2月23日，台7甲線與中124線武陵農場入口交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證之車輛一律禁止進入；台7甲線45k~55k（思源啞口~中124線路口）路邊禁止臨時停車；台7線及台7甲線等聯外道路將於沿線設置大型牌面，宣導無通行證者請勿進入武陵農場等相關訊息。

在聯外道路施工路段管制，台7甲線52k+400（香菇橋災點）實施號誌管制通行，實施期間為2月8日至3月2日，每日6時至17時；另外也將在228連續假期高乘載管制，2月28日至3月2日每日6時至13時期間限搭乘3人以上小客車通行，公共運輸大客車、大型重型機車不受此限。

在團客登記部分，平日每日開放25部甲類（大型）遊覽車、21部乙類（中型）遊覽車及九人座20部車輛入場；假日每日開放20部甲類（大型）遊覽車及10部乙類（中型）遊覽車入場（須加裝GPS設備），並須先行於武陵農場建置之預約平台辦理登記。

此外，在公共運輸接駁部分，每日提供車票總量為平日2,600人及假日3,200人，各路線數量分配如下，【臺北轉運站－武陵農場】：平假日皆1,200人；【臺北市府轉運站－武陵農場】：平日480人，假日800人；【宜蘭轉運站－武陵農場】：平日320人，假日400人；【羅東轉運站－武陵農場】：平日200人，假日320人；【三星鄉綜合運動場－武陵農場】：平日200人，假日280人；【梨山－武陵農場】：平假日皆200人。