桃機永續行動競賽 企業組共節電逾每年1,600萬度

為落實2050淨零碳排及永續企業ESG社會責任，桃園國際機場公司舉辦「桃園國際機場永續行動節電競賽活動」，經過評選後，其中企業組在競賽活動期間，共執行超過80項改善方案，總節電量超過每年1,600萬度，相當於21座大安森林公園一整年的碳吸附量。

桃機公司指出，此次競賽分為企業組與個人組，企業組統計各自於單位內推行的各種節電措施，個人組則鼓勵提出有助機場環保節能的綠點子。經過初審與複審，本次活動共遴選出企業組8組及個人組8位得獎者。其中企業組特優長榮空廚股份有限公司，以太陽能光電發電，兩年內合計產出156萬度電，另採取回收水方案，將廢水於污水廠回收後用於非食品製程如冷卻水塔、園藝景觀等用途，兩年共減少32公噸碳排放量。

桃機公司表示，個人組包括建議配合桃園機場入出境尖離峰作業特性，在少有旅客通過的區域採50%亮度照明，每年節電可達27萬度，減少CO2e排放約134公噸；以及利用機場每天產生的廚餘，轉換成生質油品的化廢為寶方案，都顯示出參賽者的觀察及創意綠點子，機場公司也從善如流在各茶水間設置廚餘回收桶，為環保節能盡一份心。

經統計企業組各參賽單位在競賽活動期間，共執行超過80項改善方案，總節電量超過每年1,600萬度，且預估未來兩年還可進一步節約每年800萬度電以上，再加上個人組提出節能、省水、減塑等各類提案，如進一步推動落實，預期可產生每年超過1,000萬度的節電效果。

為推動企業全方位碳管理，桃園國際機場已持續多年進行溫室氣體排放量盤查、建構能源管理系統、水資源管理系統、環境管理系統及氣候變遷調適管理系統等多項措施，並陸續通過多項ISO國際管理系統如ISO 14064-1、ISO 50001、ISO 46001、ISO 14001等驗證；同時，連續6年成功取得國際機場協會（ACI）減碳標章：機場碳認證（Airport Carbon Accreditation, ACA）等級3「最佳化碳管理機場」，未來也將持續爭取ACA等級4「碳管理轉型」，在機場大聯盟夥伴的共同努力之下，逐步朝向國際低碳綠色機場邁進。