2024年可望轉盈 誠品台南六千坪街邊大店第一季試營運

展店腳步不停歇，誠品去年開出嘉義新港、屏東東港，瞄準通勤族、上班族，去年誠品重返台北車站，也宣布攜手臻鼎科技，在桃園青埔將推出5000坪大店，預計2028年營運。董事長吳旻潔今日再宣布，台南6000坪街邊大店也將在第1季試營運。

吳旻潔表示，2023年誠品的銷售冊數達830萬冊，而去年誠品信義結束營業，就有外界預言圖書出版業機會衰退10~15%，2024年總銷售冊數卻超過900萬冊，成長超過8%，且主要成長動能來自於台灣，誠品線上營收也大幅躍升17%。

吳旻潔表示，松菸24小時書店，串聯周邊園區與大巨蛋，並受益於國際觀光旅客逐漸回流，球賽、演唱會的加持下第4季人潮提升3~4成，位居台北西區核心、匯聚大量年輕族群的南西書店，20~29歲讀者占比3成，會員人數395萬人，今年可望突破400萬，整體會員營收占比超過6成。

誠品去年營收突破240億元，創歷史新高，吳旻潔表示，在今年3月台南店開始試營運之後，今年營收一定會更好。

吳旻潔表示，去年設定全年要轉盈，而第3季獲利，第4季表現也不錯，對於全年獲利是正向、樂觀。他表示，前三年的虧損，除了疫情衝擊實體通路外，誠品線上的第二曲線投入也是原因之一，而疫情之後，大店改裝、優化，實體通路經營績效已經回到疫情前的表現。

吳旻潔表示，誠品線上經過3年摸索，已經找到未來前進的節奏，虧損在收斂中，3年內可以達到「自給自足」的狀態，在其他事業沒有太大狀況的前提下，未來誠品的獲利會愈來愈好。