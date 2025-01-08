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阿聯酋航空A380 睽違近5年重返丹麥哥本哈根航線

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

阿聯酋航空A380旗艦客機，於睽違近5年之後，終於在近日重返哥本哈根天空，阿聯酋航空也成為唯一執飛A380客機至丹麥的國際航空公司；A380客機的抵達亦一同為哥本哈根凱斯楚普機場歡慶營運百年紀念。杜拜–哥本哈根航線，提供58個可平躺座椅的商務艙座位與557個寬敞的經濟艙座位。

哥本哈根擁有豐富的文化內涵，一直以來是台灣旅客搭乘阿聯酋航空前往歐洲的首選目的地之一。隨著A380客機重返丹麥，台灣旅客現在可全程搭乘阿聯酋航空A380旗艦客機，從台北經杜拜中轉前往哥本哈根，享受阿聯酋航空的卓越服務，讓飛往丹麥的長程航班更加舒適與豪華。

阿聯酋航空以卓越的服務和奢華設施聞名，阿聯酋航空A380客機自推出後即因寬敞舒適又寧靜的客艙，和機上貴賓休息室等多項極具特色的機上設施，受到全球旅客喜愛。

阿聯酋航空指出，旅客除了可在機上接受來自丹麥與多國機組人員的熱情款待、享用充滿當地風情的機上美饌，或體驗屢獲殊榮的ice機上娛樂系統，欣賞多達6,500個頻道的熱門電影、電視節目或收聽Podcast。阿聯酋航空近期亦與全球最受歡迎的音樂串流平台Spotify合作，在空中為旅客提供更多Podcast與音樂播放清單選項。

阿聯酋航空目前以A380客機執飛每日往返台北與杜拜的航班，旅客可經由杜拜樞紐，輕鬆前往哥本哈根與全球超過140個目的地，享受舒適順暢的旅程。阿聯酋航空亦持續拓展全球飛行網絡，重啟經新加坡前往柬埔寨金邊的航班，並開啟杜拜經邁阿密前往波哥大，以及經塞席爾至馬達加斯加的新航線。

阿聯酋航空以兩艙等配置的A380客機執飛杜拜–哥本哈根航線，提供58個可平躺座椅的商務艙座位與557個寬敞的經濟艙座位。

丹麥 杜拜 阿聯酋航空

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