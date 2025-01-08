中小企業如何成就大奇蹟？六家南台灣企業成功關鍵曝

KPMG安侯建業聯合會計師事務所近日舉辦「KPMG新欣向南優質企業專訪成果發表會」，分享第二年實地深入南台灣的企業專訪成果。本次論壇探討六家具有代表性的中小企業，如何憑藉創新與靈活應變，在競爭激烈的市場中脫穎而出，並推動台灣中小企業共生共榮的投資環境。

六家中小企業包括，永大食品生技、晨間廚房、嘉鴻遊艇、天才餐飲、清展科技及一德金屬。

高雄市工業會理事長陳哲生出席致詞時指出，企業應以「長期價值」為導向，追求環境、社會與經濟的三贏局面，持續創新與提升效能管理，是中小企業穩健經營的關鍵。

KPMG安侯建業分所營運長黃海寧表示，台灣約有163萬家中小企業，占全體企業數量的98%以上，是經濟核心動力。這些企業展現出卓越的技術創新能力、靈活的業務模式轉型及市場開拓實力，成功創造新收入來源，並穩步邁向永續發展。

資深合夥人張字信形容專訪為「深入南台灣的產業探險」，讚賞受訪企業雖資源有限，卻以創新與靈活應對推動永續轉型，成為各自領域的隱形冠軍。他建議，中小企業應善用ESG績效，結合金融機構的永續金融服務，獲取更佳融資條件，支持長期發展。

隨著ESG（環境、社會與治理）議題升溫，KPMG安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠提出三大策略，包括第一，發掘商機，在全球風險中探索新技術與市場領域；第二，聚焦核心，將ESG議題融入業務與品牌價值；第三，強化信任，提升ESG績效揭露，爭取市場信任與融資機會。

黃正忠指出，中小企業具備強韌性，是推動台灣產業升級的重要力量，像是台灣從無石油資源卻成為石化王國，紡織業則領先全球功能性布料市場，而在電動車領域，更供應超過九成五的材料與設備，展現出中小企業的競爭力與創新潛能。