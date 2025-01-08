LUXGEN n⁷ 人氣旺 帶動格上電動車訂閱車業績去年勁翻3倍

在淨零減碳趨勢下，格上2024年積極擴展電動車訂閱，推出3+n個月彈性租期，加大力道投入7款電動車款，攜手合作夥伴SeaLand汽車訂閱，以80款以上車型搶占市場，帶動業績較去年成長80%，國產唯一電動車LUXGEN n⁷暢旺銷售，更推升電動車訂閱翻升3倍成長。

格上訂閱車指出，汽車訂閱市場逐步受到市場歡迎，格上以3+n月的彈性租期及結合格上中古車推出「試駕一季、安心就買」等方案，持續擴大汽車訂閱動能，2025年亦將持續投入更多多元車款，並擴大與車廠及中古車品牌合作，讓更多消費者接觸汽車訂閱。

以3個月租期為基礎的汽車訂閱，擁有自用車的優點，卻不需肩負買車養車負擔。格上針對使用者進行滿意度調查，整體突破9成，主要認同點為車款多元及租期彈性。在以租代買的共享經濟潮流之下，格上訂閱車總訂單成長80%、新客增加逾50%，整體趨勢呈現既有客源穩定、市場接受度持續提高。

格上指出，便利性、成本、靈活性是考慮以訂閱車取代買車的重要決策考量，每三個月到期除了選擇原車續約外，亦可換開其他車款。目前格上訂閱車最大消費群體為31-45歲族群，占全部36.45%。

2024年格上訂閱車進一步推出3+n租期更彈性，在策略上鎖定個人長租，同時觀察到想購車的族群也鎖定訂閱車，2024年擴大與中古車及品牌合作，包括與格上一手中古車合作推出「試駕一季、安心就買」，也和Nissan、納智捷及Volvo、Volkswagen等車廠合作推出車主試駕體驗。

純電車深度體驗成訂閱熱潮 複合式用途或交車過渡期彈性駕車

在淨零排放的永續趨勢下，格上訂閱車於2024年投入7款電動車，包括LUXGEN n⁷、Volvo XC40 Recharge、KIA EV6、Volkswagen ID4、ID6及Tesla Model 3等，除讓許多仍在觀望是否油轉電的車主，選擇透過3個月訂閱方式深度體驗電動車，加上國內第一款本土電動車LUXGEN n⁷以黑馬之姿躍入市場，也受到消費者高度垂青，讓電動車訂閱成為熱門之選，2024年格上訂閱車電動車較2023年業績成長突破3倍。

汽車訂閱模式讓購車猶豫族可以輕鬆隨喜好駕馭不同車型，格上訂閱車產品擴大至80款以上車款，2025年將持續新增更多車型供消費者選擇。格上觀察，訂閱車使用者中近4成沒有固定用車，但也有45%有自己的車，顯示其靈活彈性特點能夠滿足消費者複合式用途或是生活轉變期，交車過渡期也可以嘗試不同車款。