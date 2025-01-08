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全家行動購攜10大公益團體 募愛心年菜助弱勢圍爐加菜

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家攜手10大公益團體，於電商平台「全家行動購」設立「公益募集」專區，開賣超過20款愛心年菜相關商組，共邀消費者為弱勢族群圍爐加菜。全家/提供
全家攜手10大公益團體，於電商平台「全家行動購」設立「公益募集」專區，開賣超過20款愛心年菜相關商組，共邀消費者為弱勢族群圍爐加菜。全家/提供

全家（5903）持續實踐「便利愛心 你也+1」的公益核心，於去年底即攜手創世基金會、安得烈食物銀行、雙福基金會等10大公益團體，於電商平台「全家行動購」開賣逾20款愛心年菜及物資，共邀民眾一同認捐行善，在農曆年為弱勢家庭圍爐加菜送暖。

春節連假倒數17天，今年春節連續假期長達9天，是國人返鄉團聚、走春出遊高峰。全家便利商店搶攻春節返鄉旅遊商機，匯集實體店舖、會員APP隨買跨店取、FamiPort型錄預購、電商平台「全家行動購」等線上線下渠道，化身全民年貨大街，匯集超過500款圍爐年菜、伴手禮盒、送禮水果、開運小物等新春商組，滿足消費者農曆圍爐、親友送禮、開運祈福的多元需求。

時近農曆新年，全家搶攻節慶送禮商機，2月4日前於實體店舖購買指定禮盒並使用全盈+PAY支付，享2件85折優惠；另會員APP「隨買跨店取」更開賣多款蛋捲餅乾、鮮果禮盒，包含Let’s Café精選禮盒多入1,688元限時優惠，另有送禮熱門的水果禮盒，包含青森蘋果、麝香葡萄、櫻桃、茂谷柑等多款供消費者選購，不僅可透過全家APP「隨買跨店取」分批取，更可指定日期送達至指定全家店舖領取，解決鮮果無法久放的痛點，滿足消費者多元的送禮需求。

農曆新年即將來臨，圍爐更是年節最具意義的傳統之一，然許多弱勢家庭卻難以安心圍爐；全家持續透過通路力量發揮社會影響力，攜手安得烈食物銀行、娘家廚房、蓮記關懷協會、創世基金會、切膚之愛基金會、高雄市慈善團體聯合總會、芥菜種會、雙福基金會、甘霖基金會、新生活社會福利發展促進會共10大公益團體，於電商平台「全家行動購」設立「公益募集」專區，開賣超過20款愛心年菜相關商組，每份250元至300元，共邀消費者在新年前踴躍認購愛心年菜與物資，為弱勢家庭送上溫暖。

消費者（捐贈者）於「公益募集」專區下單認購後，相關年菜及物資等商品將提供予公益團體，待受贈單位完成清點與整理後，便陸續將物資配送至需要幫助的弱勢家庭中。

全家表示，此次與10大公益團體合作，認購商品包括愛心年菜及弱勢族群所需之急難救助物資與餐食，旨在為弱勢族群圍爐加菜送暖、過好年。受助對象包含獨居老人、弱勢兒少、偏鄉邊緣戶、清寒植物人、弱勢腎友等，透過電商平台「全家行動購」一鍵下單的便利性，使消費者可於專區中選擇欲支持的公益團體進行認購，即可發揮一己之力便利做愛心，實際幫助有需要的弱勢族群，共同實踐「便利愛心 你也+1」的公益精神，傳遞愛與關懷。

全家便利商店 年菜 消費

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