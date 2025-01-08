高鐵年終公布 3.27個月+2筆獎金「達6.5個月以上」

台灣高鐵董事長江耀宗日前發出公開信，宣布發放每名員工營運激勵金1萬2000元，今天再公告年終獎金3.27個月，台灣高鐵企業工會表示，經董事會支持同意下，今年首次「總獎金制度化」，根據制度對應的總獎金，預估今年總獎金可達6.5個月以上，比先前的6個月還多。

高鐵企業工會今表示，2023年營收成長獲利亮眼，公司卻宣布年終獎金僅2.3個月，每年都在期待年終獎金幾個月，但都在數字公布後失望，因此工會積極尋求「獎金制度化」，就是為了確立「營運成果共享」。

工會指出，2023年在營收創下疫情後新高之際，公司卻依照往例以4.4個月總獎金為天花板，為此工會發起爭議調解，並進入罷工準備程序，才讓公司2023年銀行調降聯貸利費率認列的業外營收約20億元，分潤提撥到總獎金，最後總獎金才從4.4個月提升到6個月。

工會表示，在獎金爭議後，工會跟公司針對總獎金方案協調了9個多月，雙方針對依營業水準提撥總獎金的規則及計算方式，進行多次意見交換。2024年營業收入雖比2023年成長，但營業成本也較2023年高，若依原公司版的總獎金提撥方案，則與2023年公司原提列獎金總額相差不多。

但在企業工會多方努力及內外溝通下，終於成功協商到符合工會訴求的總獎金計列基礎及對應級距，在經董事會支持同意下，「今年首次根據制度對應的總獎金，預估可達6.5個月以上」。

工會提及，在協商過程中，雙方有一個最大的歧見，就是如何分配年終與績效獎金。工會的訴求一直都是大年中、小績效，但公司因管理需求，希望績效大、年終小，在雙方折衝下，最終合意為年終與績效分配的獎金總額相同。