七都房價全面反轉 房仲曝屋主心態「愈晚賣降價幅度愈高」

資金潮帶動國內房市，永慶房產集團統計2020年第1季至2024年第4季五年期間的房價指數漲幅，全台和七都房價指數漲幅兇猛，全台五年間指數漲幅超過5成，而新竹縣市漲勢相當凌厲，指數漲幅逼近1倍，為七都之最。不過，去年第4季七都全面反轉，全台房價指數下跌2.9%，七大都會區以高雄下跌4.5%最重。

永慶房產集團研展中心總監郭翰指出，2020年、2021年全球受到新冠肺炎疫情衝擊，以美國為首的重要大國，紛紛祭出無限量化寬鬆政策，以挽救疲軟的經濟表現。大量的資金紛紛湧入股市、房市，使得全球股、匯、房市一片榮景，全台房價開始齊漲。此外，房價基期較低的南部縣市，以及具有科技園區利多的新竹縣市，房價指數漲幅更是凶猛。

觀察2020至2024年這一波全台的房價變化，「政大永慶即時房價指數」全台房價漲幅為53.2%。七都中，新竹縣市漲幅為96.8%為最高，桃園、台南有6成以上的漲幅，台中、高雄則有5成以上的增幅。房價基期較高的台北和新北，亦分別有32%和41.3%的漲幅，全台房價漲幅驚人。

郭翰說明，新竹縣市因腹地受限，新增供給不多，在供不應求的狀況下，當地精華地段房價屢創新高，加上新竹縣市受惠於科學園區效益，擁有龐大的就業動能、強勁的剛性需求等優勢，吸引不少投資、置產買盤挹注，且當地主要客群如科技新貴、工程師等，平均薪資收入高，房貸負擔能力佳，推升房價力道猛烈。

不過，房市到了2024年下半年，房價漲幅開始出現收斂，2024第4季「政大永慶房價指數」更是全面反轉，全台房價指數下跌2.9%，七都的房價指數亦見下跌，跌幅介於1.6%至4.5%之間。

郭翰表示，在2024年上半年，受惠於台灣景氣復甦、台股持續上漲產生財富效果以及新青安政策加速自住族群進場，購屋需求強勁，帶動房市交易熱絡，推升房價力道猛烈。

然而，在8月初，因部分銀行房貸將達滿水位，使房貸資金開始緊縮，導致成屋交易時間拉長，民眾也擔心房貸撥貸不如預期，購屋態度轉趨保守觀望，買氣迅速降溫，也導致房價上漲動力不足，加上央行於9月祭出第七波選擇性信用管制後，房市交易持續不振。

郭翰指出，受銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制持續影響，市場買氣明顯降溫，在這樣的市場氛圍下，部分賣方擔心愈晚出售，必須有更大幅度的降價才能脫手，在價格上更願意讓利，使2024第4季七都即時房價指數皆有所修正。