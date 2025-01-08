育世博與百奧賽圖合作 共同研發創新抗癌藥物BsAD2C

再生醫療研發公司育世博-KY（6976）8日宣布，與港股掛牌的百奧賽圖公司達成戰略合作，雙方將合作啟動雙特異性抗體雙藥物複合體（BsAD2C）的共同開發計畫。這項合作計畫旨在針對腫瘤治療中最具挑戰性的問題-腫瘤異質性與藥物抗藥性，希望能提供創新解決方案。

育世博表示，這次合作將百奧賽圖的RenLite平台與育世博的抗體雙藥物連結（AD2C）技術結合，透過雙效載藥的創新方法，針對難治與復發性癌症進行精準攻克，期望能帶來更有效的治療藥物。雙特異性抗體（BsAb）結合抗體雙藥物連結技術，不僅增強了藥物的特異性性與功能性，還能更有效應對腫瘤的異質性與藥物抗性。

育世博是一家致力於癌症及自體免疫疾病創新療法的生技公司，位於台北以及美國加州Alameda。公司專注於開發首創的異體細胞療法，運用多種連結技術平台，提供特異性更佳、效果更持久且更安全的藥物解決方案。

百奧賽圖是一家總部位在北京的創新技術驅動新藥研發的國際性生技公司，基於底層基因編輯技術，自主研發了RenMice（RenMab、RenLite、RenNano、RenTCR-mimic）平台，用於全人治療性單克隆抗體、雙/多特異性抗體、雙抗ADC、奈米抗體和類TCR抗體的發現。截至2024年6月30日，百奧賽圖已簽署了約150項藥物合作開發/授權/轉讓協議，並與包括多家跨國大藥廠/生技公司在內的企業達成了近50個標靶專案RenMice平台授權開發合作，多個臨床階段抗體分子也達成了對外授權合作。公司子品牌BioMice提供幾千種包括標靶人源化小鼠在內的基因編輯動物和細胞模型，同時為全球客戶提供臨床前藥理藥效和基因編輯服務。百奧賽圖總部位於北京，在中國（江蘇海門、上海）、美國（波士頓、舊金山）及德國海德堡等地設有分支機搆。

百奧賽圖總裁兼執行長沈月雷表示，公司對於與育世博公司在點擊化學技術領域具有深厚專業知識的合作夥伴展開合作感到非常興奮。此次合作將百奧賽圖的RenLite雙特異性抗體，與育世博的抗體雙藥物連結（AD2C）技術相結合，期待共同探索高效雙特異性抗體雙藥物複合體（BsAD2C）的治療潛力。

育世博共同創辦人兼執行長蕭世嘉表示，百奧賽圖擁有卓越的雙特異性抗體技術以及高度協作的團隊，是推進育世博AD2C平台的理想合作夥伴。本次合作重新定義了ADC設計的可能性，並有望為亟需新療法的患者帶來突破性治療選擇。