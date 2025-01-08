店面又變成搶手貨了？法人各砸億元卡位東西區

東區和西門町是台北市商圈兩大戰區，據最新實價揭露，東西區商圈近期都有億級店面交易，東區敦化南路一段巷內的一處1、2樓店面，坪數約69.8坪，9月交易1.05億元，目前由服飾業者經營；而西門町商圈的武昌街二段，一棟屋齡66年的四層樓透天店面，8月交易1.68億元，建物85.5坪、土地27.8坪，目前1、2樓由夾娃娃業者經營，這兩筆店面都是法人買下。

台灣房屋西門加盟店表示，疫情期間西門町店面歷經慘澹時期，疫情後觀光旅遊業復甦，店租和出租率也已恢復疫情前水準，甚至還有業者在前租客合約未結束，就預簽「未來租約」，搶占西門店面席位，商圈內的店家經營業種，包括韓式拍貼機店、伴手禮店、旅館業、連鎖服飾品牌和大型餐飲品牌等，瞄準年輕客群和觀光客需求。

台灣房屋集團趨勢中心進一步統計，2024年台北店面目前已揭露交易，東區樓店13筆，店面平均單價213.4萬元，最高單價交易位在忠孝東路四段，單價659.5萬元的18.5坪店面，創下東區近7年的店面單價新高，目前由假髮業者承租。而西門町商圈樓店交易5筆、透店4筆，透店平均總價約1.36億元，2024年最高總價為最新交易的武昌街二段透店1.68億元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，東區和西門町商圈店面型態各有特色，東區多華廈或住商混合大樓，樓店產品多，主流店面坪數約在35~60坪之間，適合多元業種，除了一般零售，也不乏診所或寵物店等特殊產業。而在大巨蛋開幕後，密集的運動賽事和演唱會帶旺東區，也讓周邊店面租買交易都有明顯回溫。

西門町一直是觀光熱門商圈，是娛樂或觀光零售業重點插旗區域，徒步區內較多公寓或透天店面產品，單層店面坪數相對較小，較符合一般零售或小吃店租用。而透店多半屋齡高，但產權單純，未來還有都更潛力，多半屋主都惜售，一有釋出也吸引置產族長期持有；另外一方面，西門町亦不乏舊商場的店舖物件，雖然有些坪數小於10坪，但有機會以低於千萬總價卡位熱門商圈，也吸引部分小型投資者入手。