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2025房市「以盤待變」 專家：房市與股市表現密切連動

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

在經歷2024年上半年房市過熱後，央行連續推出調控措施，市場逐漸回歸理性。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，2025年房市將呈現「以盤待變」態勢，自住需求仍受政策保護，但市場走向將與股市表現密切相關。

根據統計，2024年六都12月份買賣移轉棟數年衰退達1成，預售屋10月較上半年旺季衰退幅度更達6~7成，市場已從過熱逐漸回歸理性發展。曾敬德表示，2024年上半年預售屋單月銷售量曾達16,000戶的高峰，市場瀰漫過度樂觀情緒。央行在8月與9月接連推出調控措施後，包括調整利率與資金監管，直接衝擊市場信心，買賣雙方轉趨觀望，交易量明顯縮減。

展望2025年房市，曾敬德認為，市場走向將與股市表現高度連動。如果台股表現良好，資金動能將支撐房市；反之，若股市出現大幅下跌，恐加重房市價格壓力。此外，2025年美國政局可能引發股市波動，如川普若重新上任後的不確定性，都可能間接影響台灣房市。

緊接著329檔期的新案開價與成交量，將是觀察2025年市場信心的重要指標。對於市場後續發展，曾敬德分析，可能出現兩種情況，一是屋主調整心態願意降價出售，二是買方認為房價下跌空間有限而重新進場。

曾敬德強調，雖然預測央行短期內不太可能推出新一波信用管制措施，但仍會持續監管銀行的貸款行為，防範投機炒作。他提醒，政府在市場高點時往往會以政策抑制投機，但對於自住需求仍維持保護立場，購屋民眾無需過度擔憂。

央行 房市

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