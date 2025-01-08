屋主憂「愈晚賣越慘」 永慶：七都房價全面下修
自2020年全球開始的無限量化寬鬆政策，為全球帶來豐沛的資金潮，充沛的資金也湧入台灣房市，造就房價的明顯上漲。為觀察此波自全球無限量化寬鬆政策開始的房價上漲，
永慶房產集團統計近五年房價指數漲幅，全台五年間漲幅超過5成，新竹縣市漲幅逼近1倍，為七都之最。不過，去年第四季七都全面反轉，全台房價指數下跌2.9%，七大都會區以高雄下跌4.5%最重。
永慶房產集團研展中心總監郭翰指出，2020年、2021年全球受到新冠肺炎疫情衝擊，以美國為首的重要大國，紛紛祭出無限量化寬鬆政策，以挽救疲軟的經濟表現。
大量的資金紛紛湧入股市、房市，使得全球股、匯、房市一片榮景，全台房價開始齊漲。此外，房價基期較低的南部縣市，以及具有科技園區利多的新竹縣市，房價指數漲幅更是凶猛。
觀察2020至2024年這一波全台的房價變化，「政大永慶即時房價指數」全台房價漲幅為53.2%。
七大都會區，新竹縣市漲幅為96%為最高，桃園、台南有6成以上的漲幅，台中、高雄則有5成以上的增幅。房價基期較高的台北和新北，亦分別有32%和41%的漲幅。
不過暢旺的房市到了2024年下半年，房價漲幅開始出現收斂，2024第4季「政大永慶房價指數」更是全面反轉，全台房價指數下跌2.9%，七大都會區的房價指數亦見下跌，跌幅介於1.6%至4.5%之間。
郭翰表示，在2024年上半年，受惠於台灣景氣復甦、台股持續上漲產生財富效果以及新青安政策加速自住族群進場，購屋需求強勁，帶動房市交易熱絡，推升房價力道猛烈。
然而，在8月初，因部分銀行房貸將達滿水位，使房貸資金開始緊縮，導致成屋交易時間拉長，民眾也擔心房貸撥貸不如預期，購屋態度轉趨保守觀望，買氣迅速降溫。
最新一季2024第4季房價指數，受銀行房貸緊縮與第七波信用管制影響，市場買氣明顯降溫，部分賣方擔心愈晚出售，必須有更大幅度的降價才能脫手，在價格上更願意讓利，使2024第4季七都即時房價指數皆有所修正。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言