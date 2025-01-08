屋主憂「愈晚賣越慘」 永慶：七都房價全面下修

自2020年全球開始的無限量化寬鬆政策，為全球帶來豐沛的資金潮，充沛的資金也湧入台灣房市，造就房價的明顯上漲。為觀察此波自全球無限量化寬鬆政策開始的房價上漲，

永慶房產集團統計近五年房價指數漲幅，全台五年間漲幅超過5成，新竹縣市漲幅逼近1倍，為七都之最。不過，去年第四季七都全面反轉，全台房價指數下跌2.9%，七大都會區以高雄下跌4.5%最重。

永慶房產集團研展中心總監郭翰指出，2020年、2021年全球受到新冠肺炎疫情衝擊，以美國為首的重要大國，紛紛祭出無限量化寬鬆政策，以挽救疲軟的經濟表現。

大量的資金紛紛湧入股市、房市，使得全球股、匯、房市一片榮景，全台房價開始齊漲。此外，房價基期較低的南部縣市，以及具有科技園區利多的新竹縣市，房價指數漲幅更是凶猛。

觀察2020至2024年這一波全台的房價變化，「政大永慶即時房價指數」全台房價漲幅為53.2%。

七大都會區，新竹縣市漲幅為96%為最高，桃園、台南有6成以上的漲幅，台中、高雄則有5成以上的增幅。房價基期較高的台北和新北，亦分別有32%和41%的漲幅。

不過暢旺的房市到了2024年下半年，房價漲幅開始出現收斂，2024第4季「政大永慶房價指數」更是全面反轉，全台房價指數下跌2.9%，七大都會區的房價指數亦見下跌，跌幅介於1.6%至4.5%之間。

郭翰表示，在2024年上半年，受惠於台灣景氣復甦、台股持續上漲產生財富效果以及新青安政策加速自住族群進場，購屋需求強勁，帶動房市交易熱絡，推升房價力道猛烈。

然而，在8月初，因部分銀行房貸將達滿水位，使房貸資金開始緊縮，導致成屋交易時間拉長，民眾也擔心房貸撥貸不如預期，購屋態度轉趨保守觀望，買氣迅速降溫。