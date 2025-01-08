輝達海外總部花落何處？北士科、青埔 PK「一殯 」

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在美國消費電子展（CES）再度掀起旋風，今年上半年他預定來台灣兩趟，人還沒到，輝達要在台尋找海外總部用地，已先成為焦點。可能的選址除了傳出台北市第一殯儀館空地，台北市的南港、北士科，桃園青埔都有機會。

稍早有里長伯曝料，傳出黃仁勳已派人接洽台北市第一殯儀館空地，黃仁勳對此回應說：「現有辦公室空間過小，正在尋找合適用地，也許會在台北國際電腦展上宣布！」

黃仁勳是在美國消費性電子展（CES）的國際媒體記者會，釋出上述訊息。他說：「Nvidia在台灣有非常多員工，但現在辦公室真的太小，為了提供更大的工作空間，我們希望能解決這個問題，同時也讓未來跟台廠的合作更方便。」他還向媒體記者表示，如果知道台灣有什麼好地點，請務必跟他說，也只要跟他說就好。至於里長傳聞的「一殯」，黃仁勳說他還沒有深入了解，也問台灣媒體「這是一個好主意嗎？」

訪談中，黃仁勳也證實今年春節前後、尾牙時會來台灣，他說：「跟員工一起過新年這個傳統，是他每年最期待的事。」他強調來台時一定會去夜市，他說水果攤小姐人很好、芒果很好吃，想幫她做生意。輝達台灣分公司今年的尾牙為1月17日。他也先祝大家「新年快樂」。

輝達之前傳出將在台灣設立海外總部，台北市是首選，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、新竹縣長楊文科等人都表達歡迎，另有苗栗、台南、高雄和屏東等表示會積極爭取。

據調查，輝達仍以北市為首選，南港若能找到大片土地，離現有的第一研發總部近，員工生活圈熟悉，自選是首選，但南港似乎並沒有合適的大面積土地供輝達設立可容納逾千人的研發總部，蔣萬安曾透露北市科也是不錯的位置，並會協助輝達相關設廠事宜。

張善政也表達會組專案團隊爭取。 張善政說他上任以來，桃園市政府便持續與輝達保持良好互動關係。112年8月他還親自率市府團隊拜會輝達美國總部，輝達也已於112年底進駐遠雄自貿港打造亞太物流中心，落地台灣深化半導體AI生態系發展。

桃園市政府也打出政績和地理位置牌PK「一殯」。桃園市政府團隊表示，台灣位處亞太樞紐地位，桃園是全台第一工業科技大城，擁有半導體、ICT、電子等完整AI產業供應鏈優勢；同時桃園是台灣主要國際機場、遠雄自由貿易港所在地，又鄰近台北港，掌握陸海空國際要道的核心地帶；未來第三航廈及第三跑道啟用、現有國1甲、國2甲等航空城聯外高速公路等交通建設完成後，完善路網系統，將成為產業進駐唯一首選。

桃園近期將有許多產業用地即將釋出，包括桃園航空城優先產專區中面積最大I基地近期將重啟標售；桃園科技工業園區二期最快明年第1季可辦理標售。另青埔特區A19站交通便利、腹地廣大，也非常適合作為輝達創新研發中心使用。桃園將動員全府各相關局處，共同爭取輝達再度投資桃園，帶動航空城、北台灣、桃竹苗大矽谷競爭力。市府將以專案團隊的方式提供輝達投資桃園所需支援，邀請輝達選擇桃園。