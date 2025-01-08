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預簽「未來租約」！人潮回流、東西區店面卡位開打

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
西門町一處透天店面，去年交易1.68億元。圖／台灣房屋西門店提供
西門町一處透天店面，去年交易1.68億元。圖／台灣房屋西門店提供

人潮回來，店面交易又熱了。實價最新揭露，北市東區和西門町近期都有法人出手買億級店面，其中東區敦化南路一段巷內一處1、2樓店面，以1.05億元交易，目前由服飾業者經營。

西門町武昌街二段，一棟屋齡66年四層樓透天店面，則以1.68億元交易，目前1、2樓由夾娃娃業者經營。

台灣房屋西門加盟店表示，疫情期間西門町店面歷經慘澹時期，疫情後觀光旅遊業復甦，業者搶進卡位，店租和出租率恢復疫情前水準，甚至還有業者預簽「未來租約」，別人租約尚到期，即先預定下來，搶占西門店面席位。

至於商圈內店家經營業種，則包括韓式拍貼機店、伴手禮店、旅館業、連鎖服飾品牌和大型餐飲品牌等，主要瞄準年輕客群和觀光客需求。

台灣房屋集團趨勢中心統計，2024年台北店面已揭露交易，東區樓店13筆，店面平均單價213萬元，最高單價位在忠孝東路四段，單價659.5萬元的18.5坪店面，創下東區近7年的店面單價新高，目前由假髮業者承租。

西門町商圈樓店交易5筆、透店4筆，透店平均總價約1.36億元，最高總價為最新交易的武昌街二段透店1.68億元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，東區和西門町商圈店面型態各有特色，東區多華廈或住商混合大樓，樓店產品多，主流店面坪數約在35~60坪之間，適合多元業種，除了一般零售，也不乏診所或寵物店等特殊產業。在大巨蛋開幕後，密集的運動賽事和演唱會帶旺東區，也讓周邊店面租買交易都有明顯回溫。

西門町一直是觀光熱門商圈，是娛樂或觀光零售業重點插旗區域，徒步區內較多公寓或透天店面產品，單層店面坪數相對較小，較符合一般零售或小吃店租用。

她表示，透店屋齡高，但產權單純，未來還有都更潛力，屋主大多惜售，一有釋出也吸引置產族長期持有；西門町也不乏舊商場的店舖物件，雖然有些坪數小於10坪，但有機會以低於千萬總價卡位熱門商圈，也吸引小型投資者入手。

第一建經研究中心副理張菱育指出，在平均地權條例修法後，私法人購入住宅採許可制，因此不少公司更積極布局商用不動產。內需回溫之後，精華商圈的店面租賃需求增溫，買賣以及租金行情都回穩，看好後市增值空間，帶租約的店面，租金投報率達2%以上即符合期待，吸引置產族擇優進場。

2024年台北東區vs西門町商圈店面交易狀況。資料來源／台灣房屋提供
2024年台北東區vs西門町商圈店面交易狀況。資料來源／台灣房屋提供

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