從缺水危機到永續典範！揭秘台灣水資源循環利用的模範生

台灣降雨量豐沛，但地形狹長且河流短促，雨水滯留時間短，再加上用水需求日益增加，導致水資源供需失衡，因此水資源再利用迫在眉睫。而水資源對科技業、鋼鐵業極為重要，因晶圓、鋼鐵生產過程中需大量用水，用於清洗與製程等環節，若水資源浪費，不僅提高成本，還會加劇水資源匱乏問題。再利用水資源能降低新水使用量，減少廢水排放對環境的衝擊，同時符合環保法規與永續發展目標，有助於提升企業形象與市場競爭力，並實現成本效益和環境保護的雙贏局面。

以台灣永續能源研究基金會公布的2024「台灣企業永續獎-水資源管理領袖獎」得獎名單，再加上《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查2024年1月1日至2024年12月11日，盤點推動水資源再利用的公司，哪些公司成為蛻變轉型聲量的佼佼者呢？

台積電再生水技術強 一滴水平均可用3.5次

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

晶圓代工龍頭台積電每日在3大科學園區所需消耗總水量超過20.8萬公噸。自2015年即開始發展再生水技術，近幾年來透過水資源風險管理、拓展多元水資源、防治技術開發三大面向，建構水循環在各層面的應用，使每一滴水在廠區的使用效率最大化，其中純水設備及製程機台的排放水依照其乾淨程度分級，透過製程分流的排水管路及建置各種用水回收系統，一滴水進台積公司廠區平均可使用3.5次。此外，台積電亦於南科再生水廠「水綠能再生中心」發展二套環境教育課程，涵蓋水資源利用、再生水處理技術、企業責任與合作、綠色工程及循環經濟五大層面，進行再生水的水質標準及水資源再利用等教學議題。

中鋼製程用水回收率高達98.5% 獲獎、受邀分享再利用成果

中鋼是唯一獲得「水資源管理領袖獎」的鋼鐵企業。過去，中鋼完全依賴單一自來水源，若遇停水或限水，可能對生產及設備帶來嚴重衝擊。為因應及降低限水風險，中鋼發展多元水源，目前已有自來水、鳳山溪再生水及臨海再生水等3股水源，另外，多年前中鋼便著手改善用水管理，推行多項創新措施，包括在廠房屋頂設置雨水回收系統、建置廢水純化場進行RO濃水回收、利用轉爐廢熱改造減少冷卻水需求，以及升級鼓風機以提升效率並降低用水量。這些舉措不僅顯著減少了限水期間對自來水的依賴，還有效提升了企業的用水韌性。

目前，中鋼每日需要的補充用水量約11.6萬噸，廠內製程用水可依生產流程逐級使用5至6次，製程用水回收率高達98.5%，中鋼於2024年啟動履行高雄市政府和發園區再生水替代案，將廠內每日再生水的使用量提升至7.02萬噸，占每日補充用水量的57%。這不僅為中鋼強化永續韌性提供了基石，還減輕了台灣自來水公司支援民生用水的壓力。

日月光導入AI監控水資源 開發廢水智能化加藥控制模組

日月光在水資源再利用聲量排行榜中名列第三，水利署主辦2024節水績優表揚典禮，日月光因建置智慧化用水監控設備與管理，並將有機廢水回收再利用，獲得產業組特優獎。日月光致力於永續發展，研發與實踐多元化的低碳能源及高效科技管理系統，廠區導入以AI智能運算模型監控模式，取代傳統人工定時操作，減少人為失誤風險，達到最佳產水能力，自主研發AI預測模型，開發廢水智能化加藥控制模組，經實際驗證可提前預測水質，達到藥量、污泥雙減量。

省水、再生水雙管齊下 企業帶頭珍惜水資源共創永續未來

極端氣候引發的缺水危機，正逼迫企業重新思考未來的生存之道。為降低營運風險，越來越多企業加大投資力度，像台積電、中鋼等都搶先布局廢水再生技術，不僅是在環境永續上尋求突破，更是為提升產業競爭力打下基石。水處理技術已成為21世紀人類生存的關鍵議題之一，如何善用這項技術，將決定企業能否在這場挑戰中脫穎而出，迎向更美好的未來。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月01日至2024年12月11日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『水資源再利用模範生』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

看更多網路溫度計文章

少子化、高齡化來襲！人才荒怎麼辦？傳統產業「這樣做」逆轉困境

聰明創新減碳有成！台灣前三名數位轉型企業 超前部署引領智慧新時代

台灣上市櫃公司永續排行Top 5大公開！誰是綠色競爭力冠軍？

環保、愛地球超Easy！上班族十大辦公室永續行為揭曉 自備環保袋、走樓梯都輸給它

減塑、全素洗髮球你敢嘗試嗎？邊洗澡邊拯救地球的18歲青年創意妙招