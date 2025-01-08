投資「麵粉」信心崩跌中…南部土地最慘

根據台灣不動產投資協會最新投資信心指數調查，受到央行第七波管制影響，專業投資人「土地開發」信心指數急滑17.23點，來到近三年新低點，調查顯示專業人士認為這波房價漲勢已觸頂，投資「麵粉」信心崩跌中。

台灣不動產投資協會每季發布台灣CCIM不動產投資信心指數，2024Q4總平均指數為103.94點，較上季下滑4.99點，從央行宣布第七波信用管制後，投資信心指數已連續兩季下滑。

其中土地投資信心下降17.23點最多，觀察全台三大都會土地開發信心指數全部下降。其中南部地區信心大降22.71點最重；其次為中部地區下降16.37點，北部則是下滑12.59點。

台灣不動產投資協會理事長謝昆峯表示，三大都會土地開發信心同步下降，顯示央行管制確實已對市場已產生影響。

以台中為例，CCIM投資師、精英開發公司協理謝添勇指出，台中2024第四季重劃區抵費地標售共釋出258筆土地，涵蓋捷運北屯機廠等新興開發區，總面積逾5萬坪，但標脫率僅達29%，顯示市場已採保守的態度。

不過，十四期重劃區環中段商業區土地創下125.9萬/坪區段新高價，顯示部分區域未來房價成長仍可期待。

超慧都市更新公司董事長彭彥祥表示，因受到央行第七波信用管制影響，目前土地投資信心下滑至三年來的最低點，但仍在樂觀水準之上，而未列入信用管制之列的都更危老的土地案件更彰顯其重要性。

他表示，台北市正在修訂「台北市防災型都市更新細部計畫案」與「台北市都市更新地區暨擬定都市更新計畫案」，都有助於加速老舊建築物的都更重建，達成地區公共機能充實與形塑韌性城市。