添加SAF燃油已成航機趨勢 中油規劃2026年起生產供應

因應淨零排碳，交通部規劃今年上半年預計陸續在松山、高雄及桃園機場為國籍航空首次添加永續航空燃料（SAF），但國內目前無自行生產，有立委今在立法院質詢詢問國內SAF何時才能自給自足？經濟部報告指出，中油已規劃2026年起生產以供應需求。國科會也建議，應建立SAF生產產業聚落及示範專區，達2030年產業化規模技術。

交通部今報告指出，預計今年上半年陸續在松山、高雄及桃園機場為國籍航空首次添加SAF，加速國籍航空碳排放減量，也鼓勵國籍航空公司於2030年國際線使用SAF達5%。

立委林沛祥質詢表示，現在SAF都要向國外購買，我國鼓勵國籍航空公司於2030年國際線使用SAF達5%，何時航空永續燃料才能自給自足？

民航局長何淑萍指出，已經跟中油及台塑接洽，但生產要通過認證。國科會自然科學及永續研究發展處副處長陳小玲指出，除了技術外，還要有法規跟產業界鏈結，經濟部已規劃希望2026年有試辦基地落實。

交通部政務次長陳彥伯表示，配合國內自產SAF目前有幾個階段，今年已有少量試辦，由台塑、中油用廢食用油製成提供，若2030年希望添加達5%，國科會、經濟部相關產能也要起來。

經濟部報告指出，中油已規劃進口永續航空燃油，並自2026年起生產以供應需求。國科會報告表示，為了推動2030年前達產業化規模計畫，預計透過明年科技預算推動SAF次世代料源科技研發與促進產業生態系統建立。

國科會指出，台灣具備技術研發能量，透過跨部會整合推動，建議短期針對SAF原料進行布局，確保原料供應穩定性，並建立SAF生產產業聚落及示範專區或先進技術示範基地；中長期則吸引國際班機來台添加SAF，發展為亞太地區SAF產製轉運中心。