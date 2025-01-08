華航年終6.6個月寫新高！空服員淚謝「幸福企業」：領導者懂拉高格局

中華航空公司企業工會昨（7）日通知會員，今年公司將發6.6個月年終獎金，寫下華航史上最高紀錄；此外，華航還加發14.5萬元獎金，今年平均調薪3%。消息一出後，有不少華航員工因為拿到入行以來最高年終獎金，在Threads上淚謝公司，但也有其他網友羡慕又難過地表示「我到底是在什麼公司工作？」。

該名華航空服員昨日晚間在Threads表示：「年終獎金終於定案了，是進公司以來創新高，算完可能拿到的金額都會眼眶泛淚」。該筆金額讓她除了謝謝支持華航的廣大衣食父母們，也淚謝公司體卹員工，認為華航真是幸福企業，航空業雖有辛苦跟危險的地方，但也有迷人之處，歡迎想進空、地勤的朋友來交流，一起來當同事。

該名華航空服員今(8)日上午再度發文，表示華航的年終獎金發放也非一步到位，之前常看著別人的年終流口水，但漸漸地感覺真的不一樣了，值得大大的肯定。

她認為公司領導者願發年終獎金，是一種正念的能量回饋，「當領導者懂得捨得，把能量與層次提升，整個團隊也會跟著升級，格局也拉高了」，她嘆很可惜很多領導者都不懂，「因為員工不只是為了一份薪水而工作，而是為了一份被尊重、被看見的價值。唯有發自內心的感激與歸屬感，才能讓一家公司成為吸引人才的磁場」。

航空業今年年終、薪情佳，除了華航外，長榮航空、星宇航空也已公布年終獎金分別為7個月和2個月，長榮航新年度預計調薪4%、星宇航空則依同仁年資與職級調薪3.5%至5%。相比華航的高年終，也有同業員工難過表示，「我….只能嘆氣，為什麼他們可以那麼多？ 」、「綠綠(長榮)已哭 」、「星宇更慘，怎麼都沒有人出來講」。

另有其他網友表示「我到底是在什麼公司上班？」、「這副身體壞得真是不值得」、「覺得公司為什麼要這樣對我們？」。也有人認為，航空業是有風險度的職業，「每次飛都是用性命在賺錢 」，真的值得這樣豪發年終獎金。