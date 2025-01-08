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六角併翰林茶館 衝手搖飲市場

聯合報／ 記者林海／台北報導

六角國際日前宣布以二點七二億元併購翰林國際百分之百股權，六角董事長王耀輝昨天表示，六角的主要品牌日出茶太專注外帶市場，翰林則有「飲＋餐」複合式的經營模式，可以補足缺口，透過集團資源整合，攜手擴大市場規模，提升台灣手搖飲競爭力。

據了解，翰林目前年營收超過四億元，全台有四十家門店，幾乎都在百貨商場，且皆為直營。六角國際執行副總、翰林茶館董事長王麗玉表示，短期追求經營團隊的穩定，而台灣市場仍有相當大的發展空間，近兩年翰林相對沉寂，希望未來每年營收要能有百分之十以上的成長。

王耀輝指出，六角國際在全球六十三個國家都有布局，基礎相當深厚，在併購之後，經過一定的調整，會尋找翰林可以輸出國外的模式與機會，未來也希望六角變成平台，把台灣的餐飲品牌推廣出去。

併購 六角國際 營收

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