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600億建設！台中大車站特區地標「時代公園大廈」登場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中市政府斥資600億元推動「台中大車站計畫」，一系列開發建設陸續到位。時代建設提供
台中市政府斥資600億元推動「台中大車站計畫」，一系列開發建設陸續到位。時代建設提供

台中市政府斥資600億元推動「台中大車站計畫」，包括大台中轉運中心、綠空鐵道、文化舊城再生等一系列開發陸續到位，大車站特區全面迎來爆發性發展，不僅吸引五大百貨、國際知名酒店進駐，連開發商包括時代、聯聚、豐邑、坤悅（5206）都看好區域前景，積極收購土地搶插旗。

其中，以古典建築聞名的時代建設，將在台中公園首排推出27層飯店級住宅「時代公園大廈DIAMOND TOWER」，獨特英倫風鑽石地標建築，被視為區域新標竿。

涵蓋中區、東區、北區的「大車站特區」，近年危老、都更聚焦，交通建設利多話題不斷，尤其是總經費達19億元的大台中轉運中心，匯聚中部客運系統，並串連鐵路、捷運藍、橘、紅線、公車、計程車等達成「7接7轉」效益，打通區域交通任督二脈。

而綠空鐵道軸線透過景觀改善工程打造親水、綠色文化等多元景觀樣貌，從北段台中公園、干城到帝國糖廠，往南段延伸至舊酒廠、刑務所並串聯綠川河道，城市風貌煥然一新。

此外，區內不僅有台中營業額前三大的中友百貨，還有三井LaLaport、站前秀泰廣場、大魯閣新時代購物中心、日曜天地等大型商場，全聯實業也將開設全台第一座占地4,252坪的大型複合式商場，國際飯店李方艾美酒店、煙波飯店也進駐插旗，百億商機湧現。

業界指出，隨著「大車站特區」顛覆城市軸線，宛如重現台北東區百貨商圈大翻轉盛況，為當地帶來更多人潮與發展機會。

看準區域發展前景，時代建設在台中公園首排推出「時代公園大廈DIAMOND TOWER」凌空27層樓飯店宅，基地坐擁3萬2,889坪台中公園、1萬8,422坪台糖生態湖濱公園，以及7萬5,927坪體二園區等公園綠地。

周遭還有日曜天地OUTLET、大台中轉運站、捷運藍線、橘線匯聚等建設，鄰近光復國小、大同國小、居仁國中等明星學區，以奢綠景觀、完善生活機能條件，滿足自住客購屋需求。

「時代公園大廈DIAMOND TOWER」外觀以鑽石作為概念設計，華麗璀璨的切割面與公園湖景相映，且門廳大氣挑高9.8米，並導入寶格麗酒店元素，營造出飯店等級氣派奢華氛圍，全案規劃42至46坪均質三房產品，總戶數100戶，目前實登30戶，最高成交單價來到65.1萬元，成為區內首度站上6字頭大樓建案。

時代建設總經理許宏丞表示，大車站特區的轉變肉眼可見，像是在火車站舉辦的「2024台中耶誕嘉年華」就有超過107萬人次參訪，為期20天的活動就創造超過17億元以上經濟效益。

接下來還有新春年貨市集、喜慶元宵活動串聯文創聚落，這股回流人潮也帶動周邊商圈與店家的興盛，從咖啡館到文創小店，街巷間逐漸浮現新興品牌與在地特色店鋪，展現區域獨特的文化底蘊與都市魅力，讓這片歷史街區煥發新光。

另外，近期「台灣第二座大巨蛋落腳處」也在網路上掀起熱議，除了呼聲最高的烏日區兵工整備中心具有潛力外，不少業界人士認為，東區與北區交界且內政部於民國100年已核定的「體二園區都市翠谷」，也是熱門合理的選項之一。

首先，該區結合原有的運動場、籃球場、游泳池、文英館等體育設施，占地約25公頃；其次，基地南側就是台中火車站、干城等交通轉運樞紐，未來還有捷運線，且周遭學區、百貨公司及商圈遍布，相當符合市政府所開出的條件。

對此，許宏丞表示，無論最終大巨蛋是否選址於此，「體二園區」都會是區域發展的亮點之一，未來充滿無限想像。

「時代公園大廈」導入寶格麗酒店元素，營造出飯店等級氣派奢華氛圍。記者宋健生/攝影
「時代公園大廈」導入寶格麗酒店元素，營造出飯店等級氣派奢華氛圍。記者宋健生/攝影
「時代公園大廈」基地面對3萬2,889坪台中公園。記者宋健生/攝影
「時代公園大廈」基地面對3萬2,889坪台中公園。記者宋健生/攝影
台中公園首排27層飯店級住宅「時代公園大廈DIAMOND TOWER」登場。記者宋健生/攝影
台中公園首排27層飯店級住宅「時代公園大廈DIAMOND TOWER」登場。記者宋健生/攝影
時代建設總經理許宏丞表示，大車站特區的轉變肉眼可見。記者宋健生/攝影
時代建設總經理許宏丞表示，大車站特區的轉變肉眼可見。記者宋健生/攝影

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