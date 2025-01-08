新北三百貨 2024年大豐收

新北市板橋大遠百、新莊宏匯廣場、新店裕隆城等區域型百貨2024年業績豐收。遠百小金雞板橋大遠百營收122億元，成長0.6%，穩坐新北第一；宏匯廣場業績50億元，年增22%；開幕一年的裕隆城營收突破50億元，今年目標成長一成、達55億元。

宏匯廣場昨（7）日舉辦年度業績發表會，宏匯廣場執行董事柯愫吟表示，2024年業績50億元，年增22%，去年受惠於店內改裝升級、擴增館內餐飲品牌及會員數提升，帶動全年業績成長幅度超過二成。柯愫吟指出，希望今年會員數達到50萬人次，全年業績目標54億元。

柯愫吟表示，2024年的櫃位店王為海底撈，新引進的日系超市LOPIA一年內營業額逾2億元，未來可望達到3億元。去年下半年改裝30家流行服飾、進駐新品牌和調整美食街餐飲櫃位，推出異國主題美食展，加上周末假日親子聚客活動助攻，吸引鄰近三重、蘆洲、五股、泰山等地區的消費者，截至年底會員已突破40萬人次，全年來客數超過700萬人次。

板橋大遠百去年業績約122億元，年增0.6%。板橋大遠百表示，2024年主要受惠於周年慶優惠活動、房市熱絡，挹注去年下半年的家用家電業績。2025年將持續引進更多餐飲品牌，成為帶動營運成長的新動能。

板橋大遠百觀察，受惠於金價漲幅大，黃金相關產品去年成長三至四成；此外，餐飲業績占營收比重約25％，其中鼎泰豐、海底撈火鍋業績更是長紅。

裕隆（2201）集團旗下的新店裕隆城去年業績突破50億元，是新北百貨戰場的生力軍。裕隆表示，2025年商場營業額目標55億元，要突破去年表現。

裕隆指出，裕隆城全館含誠品及影城業績現已突破50億元，其中預估裕隆汽車租金收入約4.7億元。此外，裕隆城2023年開幕來，人流已突破千萬人次，百貨周年慶檔期更增加兩成人流，帶動裕隆城業績大幅成長。