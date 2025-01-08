快訊

年改下一戰場 公教停砍年金將排案審查

明起強烈冷氣團轉濕冷 太平山、拉拉山、合歡山有望降雪

清晨5時19分花蓮近海規模4.3地震 6縣市有感 最大震度太魯閣3級

新北三百貨 2024年大豐收

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北報導

新北市板橋大遠百、新莊宏匯廣場、新店裕隆城等區域型百貨2024年業績豐收。遠百小金雞板橋大遠百營收122億元，成長0.6%，穩坐新北第一；宏匯廣場業績50億元，年增22%；開幕一年的裕隆城營收突破50億元，今年目標成長一成、達55億元。

宏匯廣場昨（7）日舉辦年度業績發表會，宏匯廣場執行董事柯愫吟表示，2024年業績50億元，年增22%，去年受惠於店內改裝升級、擴增館內餐飲品牌及會員數提升，帶動全年業績成長幅度超過二成。柯愫吟指出，希望今年會員數達到50萬人次，全年業績目標54億元。

柯愫吟表示，2024年的櫃位店王為海底撈，新引進的日系超市LOPIA一年內營業額逾2億元，未來可望達到3億元。去年下半年改裝30家流行服飾、進駐新品牌和調整美食街餐飲櫃位，推出異國主題美食展，加上周末假日親子聚客活動助攻，吸引鄰近三重、蘆洲、五股、泰山等地區的消費者，截至年底會員已突破40萬人次，全年來客數超過700萬人次。

板橋大遠百去年業績約122億元，年增0.6%。板橋大遠百表示，2024年主要受惠於周年慶優惠活動、房市熱絡，挹注去年下半年的家用家電業績。2025年將持續引進更多餐飲品牌，成為帶動營運成長的新動能。

板橋大遠百觀察，受惠於金價漲幅大，黃金相關產品去年成長三至四成；此外，餐飲業績占營收比重約25％，其中鼎泰豐、海底撈火鍋業績更是長紅。

裕隆（2201）集團旗下的新店裕隆城去年業績突破50億元，是新北百貨戰場的生力軍。裕隆表示，2025年商場營業額目標55億元，要突破去年表現。

裕隆指出，裕隆城全館含誠品及影城業績現已突破50億元，其中預估裕隆汽車租金收入約4.7億元。此外，裕隆城2023年開幕來，人流已突破千萬人次，百貨周年慶檔期更增加兩成人流，帶動裕隆城業績大幅成長。

裕隆城 遠百

延伸閱讀

約女同學到家中卻失聯 新北男大生墜7樓全身骨折亡

善琴慈惠堂新北萬里送暖 贈年菜為弱勢家戶加菜

新北蛇福泰吉春聯 淡水公所發放搶拿人氣夯

扶輪社歲末做公益 邀新北淡水區國小學童包場看電影

相關新聞

六角併翰林茶館 衝手搖飲市場

六角國際日前宣布以二點七二億元併購翰林國際百分之百股權，六角董事長王耀輝昨天表示，六角的主要品牌日出茶太專注外帶市場，翰...

史上最高 華航發6.6個月年終 長榮航、星宇也有加薪方案

中華航空公司企業工會昨（7）日通知會員，今年公司將發6.6個月年終獎金，這將是華航史上最高的年終獎金；華航還加發14.5...

六角打造國際餐飲平台 併購翰林擬3月交割

六角董事長王耀輝昨（7）日表示，併購翰林國際將於今年3月1日交割，併入合併報表，未來雙方將攜手擴大合作，推動集團多元化發...

新北三百貨 2024年大豐收

新北市板橋大遠百、新莊宏匯廣場、新店裕隆城等區域型百貨2024年業績豐收。遠百小金雞板橋大遠百營收122億元，成長0.6...

觀光諮詢會議 大咖將獻策

交通部觀光署長周永暉昨（7）日指出，觀光諮詢會議預計1月21日或22日召開。此次不僅是國內首次開會，也將邀集產官學等各界...

宏匯廣場推代客泊車

新北市新莊宏匯廣場2025年除將大幅度改裝店內櫃位，還推出百貨首創的「代客泊車服務」，希望爭取更多客源，進一步帶動銷售成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。