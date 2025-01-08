中裕愛滋新藥臨床 報捷
中裕（4147）新藥昨（7）日宣布，發展的長效型TMB-365和TMB-380單株抗體新藥，以兩個月一次治療愛滋病的臨床2a期試驗獲得重大正面結果，成功達到所有臨床試驗主要指標，所有完成試驗之受試者無治療失敗情形。
中裕強調，目前已上市長效抗愛滋新藥物Cabenuva，以及其他研發中的長效型愛滋病治療專案，在臨床實驗中有看到治療失敗的情況，中裕TMB-365／380則沒有，具有指標意義。
此外，本試驗中未觀察到與TMB-365和TMB-380相關的三級、四級或嚴重不良事件，安全性達標；試驗中觀察到的藥物動力學特性與先前臨床試驗一致，無明顯差異亦順利達標。
中裕表示，本次臨床試驗目標在評估長效型TMB-365/TMB-380組合作為愛滋維持治療完整方案的有效性、安全性及藥物動力學特性。研究對象為已通過一線或二線治療，病毒量受到抑制的愛滋感染者，受試者20人，在試驗中轉換至長效型TMB-365/TMB-380雙抗組合，並停止使用其他抗病毒藥物。
中裕指出，受試者需每八周接受一次靜脈施打藥物治療，並抽血檢測相關病毒量及藥物動力學的資訊，共計三次治療。療程結束後受試者恢復使用每日口服抗病毒藥物並追蹤四周，以獲取雙抗組合有效性、安全性及其他藥物動力學等資訊。
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