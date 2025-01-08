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觀光諮詢會議 大咖將獻策

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
交通部觀光署長周永暉。記者周湘芸／攝影
交通部觀光署長周永暉。記者周湘芸／攝影

交通部觀光署長周永暉昨（7）日指出，觀光諮詢會議預計1月21日或22日召開。此次不僅是國內首次開會，也將邀集產官學等各界委員一同開會，包含晶華酒店（2707）董事長潘思亮、長榮航空（2618）董事長林寶水、中華航空（2610）董事長謝世謙、星宇航空董事長張國煒等人出席，業界將聚焦缺工、永續旅遊、兩岸觀光等議題。

2024年觀光署原定1,000萬人次國際旅客來台，受天災等影響，全年僅785萬人次，未如預期達到疫情前水準。周永暉表示，預定本月21日或22日由行政院副院長鄭麗君召開觀光諮詢會議，邀請產官學界委員共同討論。

根據委員名單，除各部會官員外，在產業界則邀請潘思亮、林寶水、謝世謙、張國煒、雄獅（2731）集團董事長王文傑、台灣觀光協會會長簡余晏等人。

周永暉表示，觀光署將提出今年施政重點以及利多方案，但今年觀光發展目標不應該只聚焦追求人數。

周永暉 董事長 觀光

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