六角打造國際餐飲平台 併購翰林擬3月交割

六角（2732）董事長王耀輝昨（7）日表示，併購翰林國際將於今年3月1日交割，併入合併報表，未來雙方將攜手擴大合作，推動集團多元化發展，打造更國際化的多元餐飲平台。

六角透露，翰林選擇與該公司整併，關鍵在於「第二代無意接班」。業界指出，除二代無意經營外，翰林茶館長年缺乏創新，致客層逐年老化，加上定位不明、拓點動能疲軟，也是易主的關鍵之一。但六角強調，收購協議承諾原經營團隊及400名門市店員留任至少兩年。

展望後市，王耀輝指出，旗下「Chatime日出茶太」去年全球淨增加40家至50家店，今年目標全球淨增120家店。主要是經過去年品牌強化與升級，今年將重拾展店動能，持續看好東南亞、美國等市場。

他認為，翰林茶館是個好品牌，看好台灣市場仍有很大發展空間，穩定團隊和國內市場持續發展是今年重要目標，同時將推動品牌年輕化。

翰林茶館成立38年，有40家門市，據悉，是前總統蔡英文任內連兩屆的國宴指定珍奶，甚至號稱「南台灣珍奶始祖」。翰林在2024年持續開出新門市、營運也未出現虧損。

六角表示，翰林國際去年營業額約3億至4億元，今年將達4.5億元，明年目標門市與營收皆雙位數成長。