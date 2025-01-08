新北市新莊宏匯廣場2025年除將大幅度改裝店內櫃位，還推出百貨首創的「代客泊車服務」，希望爭取更多客源，進一步帶動銷售成長動能。

宏匯廣場執行董事柯愫吟指出，為解決假日人潮壅塞的問題，1月起每周六、周日及春節期間，試行推出百貨首創的「代客泊車服務」，宏匯廣場會員扣點即可享代客泊車服務，同時也有助提升會員數，目標今年再增加10萬人。

此外，為縮短消費者的電梯等待時間，宏匯廣場將於9月引進全台首部雙子電梯系統，該系統具備讓上下兩部電梯可在同一個井道中獨立運行，預計12月投入使用，可較傳統電梯減少占用空間。

柯愫吟指出，去年女裝區的改裝成果顯著，今年將對一、二、五、六樓進行全面升級，總改裝面積達2,000坪。其中一樓將加強化妝品區域，二樓女裝及鞋區全面改裝，五樓與六樓強化家居用品櫃位。除此之外，今年計劃引進四個新餐飲品牌。

新莊地區近年人口持續增長，周邊商業發展迅速，吸引大量科技業上班族。柯愫吟先前指出，宏匯廣場所處區域具備發展優勢，隨著人流流入，可望持續受益。