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史上最高 華航發6.6個月年終 長榮航、星宇也有加薪方案

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
中華航空公司企業工會通知會員，今年公司將發6.6個月年終獎金，這將是華航史上最高的年終獎金。聯合報系資料照
中華航空公司企業工會通知會員，今年公司將發6.6個月年終獎金，這將是華航史上最高的年終獎金。聯合報系資料照

華航空公司企業工會昨（7）日通知會員，今年公司將發6.6個月年終獎金，這將是華航（2610）史上最高的年終獎金；華航還加發14.5萬元獎金，今年同時平均調薪3%。

華航將於本月13日召開董事會通過此案。長榮航空、星宇航空日前已公布年終獎金，長榮航新年度預計調薪4%、星宇航空依同仁年資與職級調薪3.5%至5%。

華航員工昨天看到工會通知時超嗨，認為史上最好的年終獎金即將入袋。工會以「紅梅傲雪，共創輝煌」告訴全體華航人，2024年公司獲利繳出佳績與員工一起同歡。華航2024年終獎金平均約為6.6基數，另加發定額獎金110,000元、激勵獎金35,000元，平均調薪3%（不含年度升級），空勤人員依規定辦理調薪升級。

疫情以來華航表現驚豔全球航空業，2024年前三季獲利已經突破百億元，每股純益1.71元，更賺贏去年全年獲利，有望繳出史上獲利最佳的成績單；中華信評更調升華航長期信用評等為「twA-」。

長榮航去年前三季獲利也刷新記錄，第3季稅後純益為89.85億元，每股純益1.66元；累計前三季稅後純益214.85億元，每股純益3.98元。據了解，員工平均約領七個月年終獎金，已在2024年12月31日發出。

據了解，長榮航2025年預計調薪4%，長榮航表示，年終獎金發放及調薪除考量當年度營運績效，也與股東權益、永續經營及公司未來營運規劃相關，並依同仁績效表現調整。

星宇航空2024年營運表現也很不錯，受惠於航空市場需求回升，以及全球油價維持低檔，星宇去年第3季獲利表現亮麗；累計去年前三季總營收259.27億元，年增62%，稅後純益15.35億元，年增389%，每股純益0.64元。星宇日前已經宣布發放二個月年終獎金，並依同仁年資與職級調薪3.5%至5%。

華航 長榮航空

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